В Киеве неизвестные взорвали банкомат, но не смогли украсть деньги

В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными.

Обновлено в 21:58 Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли

Обновлено в 22:25 В Киеве злоумышленники взорвали банкомат в отделении ПриватБанка и пытались выкрасть оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщает полиция Киева. Отмечается, что в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банка на улице Королева. Полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались украсть деньги. "В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", – сообщили в полиции. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как ранее сообщал Фокус: В Киеве в ночь на 29 мая произошла попытка ограбления отделения ПриватБанка. Трое неизвестных мужчин взорвали банкомат, расположенный на улице Кубанской Украины, на Лесном массиве. В ночь на 13 мая в Днепре на улице Передовой неизвестные в очередной раз взорвали банкомат Приватбанка. 10 мая в поселке Слобожанское Змиевского района неизвестные взорвали банкомат.