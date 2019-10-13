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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 22:25
· Взрыв · Приватбанк · Святошинский район · Банкомат
В Киеве неизвестные взорвали банкомат, но не смогли украсть деньги

В Киеве неизвестные взорвали банкомат, но не смогли украсть деньги (7 новостей)

«Правонарушителям грозит до шести лет заключения с конфискацией имущества»

В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными.

Обновлено в 21:58 Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли

Обновлено в 22:25 В Киеве злоумышленники взорвали банкомат в отделении ПриватБанка и пытались выкрасть оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщает полиция Киева. Отмечается, что в столичную полицию от работников частной охраны поступило сообщение о сигнализации, которая сработала в отделении банка на улице Королева. Полицейские установили, что неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались украсть деньги. "В результате взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись", – сообщили в полиции. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как ранее сообщал Фокус: В Киеве в ночь на 29 мая произошла попытка ограбления отделения ПриватБанка. Трое неизвестных мужчин взорвали банкомат, расположенный на улице Кубанской Украины, на Лесном массиве. В ночь на 13 мая в Днепре на улице Передовой неизвестные в очередной раз взорвали банкомат Приватбанка. 10 мая в поселке Слобожанское Змиевского района неизвестные взорвали банкомат.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве неизвестные взорвали банкомат, но не смогли украсть деньги»
Фото В Киеве неизвестные взорвали банкомат Приватбанка и пытались украсть кассеты с наличными
Фото В Киеве взорвали банкомат Приватбанка
Фото У Києві невідомі підірвали банкомат у відділені «Приватбанку»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  13.10.19, 17:55 КИЕВ 13 октября. УНН. Неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка в Святошинском районе Киева и пытались похитить оттуда кассеты с наличными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции…
MIGnews MIGnews  ·  13.10.19, 18:45 В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными.
ТСН ТСН  ·  13.10.19, 19:37 Правонарушителям грозит до шести лет заключения с конфискацией имущества.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.10.19, 20:36   В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат в отделении Приватбанка и пытались похитить оттуда кассеты с наличными, сообщает полиция Киева   Ночью в столичную полицию от работников частной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  13.10.19, 21:58 Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли
Фокус Фокус  ·  13.10.19, 22:25 В Киеве злоумышленники взорвали банкомат в отделении ПриватБанка и пытались выкрасть оттуда кассеты с деньгами. Об этом сообщает полиция Киева. Отмечается, что в столичную полицию от работников частной…
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