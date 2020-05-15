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В Киеве обнаружили новую вспышку коронавирус: Кличко проведет срочный брифинг

В Киеве обнаружили новую вспышку коронавирус: Кличко проведет срочный брифинг (6 новостей)

«Брифинг состоится сегодня в 15:30»

Новую вспышку коронавируса Covid-19 обнаружили в Киеве.

Поэтому мэр Виталий Кличко проведет экстренный брифинг, сообщает пресс служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко конкретно расскажет о деталях.

"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирусом в столице", - написали в сообщении.

Сразу в двух медучреждениях страны половина медиков слегла с диагнозом коронавирус. Вспышки обнаружили в Харькове и Львове.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве обнаружили новую вспышку коронавирус: Кличко проведет срочный брифинг»
Фото В Киеве выявили новую вспышку коронавируса: в КГГА проведут экстренный брифинг
Фото Новая вспышка COVID-19 в столице: Кличко проведет срочный брифинг
Фото В столице вспышка коронавируса: проведут срочный брифинг
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.05.20, 12:15 Брифинг состоится сегодня в 15:30
РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 14:35 В Киеве выявили новую вспышку коронавируса COVID-19. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко проведет экстренный брифинг.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной…
Телеграф Телеграф  ·  15.05.20, 14:44 В связи с этим состоится срочный брифинг мэра Киева Виталия Кличко.
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