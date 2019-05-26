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В Киеве открыли мост через Владимирский спуск

В Киеве открыли мост через Владимирский спуск (3 новости и 1 видео)

«Такой подарок мэр сделал киевлянам ко Дню города»

Вечером в субботу в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева, сообщил Информатор 25 мая.

Отмечается, что сперва на мост под звуки праздничного оркестра заехали несколько велосипедистов, а затем на него ступили мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром.

"Далее на мост пустили всех желающих. Этих самых желающих было настолько много, что на мосту буквально яблоку негде было упасть. Люди огромными потоками хлынули на новый объект с двух сторон – с арки Дружбы народов и Владимирской горки. Чтобы подойти к двум смотровым площадкам и сделать такое желанное селфи, люди выстраивались в огромные очереди", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве открыли мост через Владимирский спуск

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Ранее в Швейцарии заявили о краже концепции пешеходного моста в Киеве. Но в КГГА эти обвинения отрицали.

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ForUm ForUm  ·  26.05.19, 10:54 Вечером в субботу в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева, сообщил Информатор 25…
Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.19, 11:59 Такой подарок мэр сделал киевлянам ко Дню города
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В Киеве открыли мост через Владимирский спуск

В Киеве открыли мост через Владимирский спуск
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