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Газета День Газета День · · Обновлено в 15:46
В Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен: фото и видео

В Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен: фото и видео (7 новостей)

«70 квадратных метров пола смотровых площадок сделано из стекла»

Мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с днем Киева.

"Сегодня мы открываем в столице действительно уникальный объект! Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов. Этот мост планировали построить еще более 100 лет назад, а мы это сделали!"- сказал Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на официальном сайте.

Активное строительство продолжалось 5 месяцев. Над возведением моста работали около тысячи строителей и специалистов.

"Я практически каждый день приезжал сюда, проверял, как идут работы. И наблюдал как вырисовывается эта красота, которую мы видим сегодня. Были, конечно, и манипуляции вокруг этого объекта, разговоры нужен-не нужен, такой-не такой. Но, я убежден: это будет одна из самых красивых и популярных локаций столицы! Точно могу сказать, что раньше подобных проектов в Украине не воплощали!"- добавил он.

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Длинна мостового перехода - почти 212 метров, выполнен он из бетона и стекла. Покрытие - из гусасфальта. Вес металлоконструкций - 460 тонн. Только центральная часть моста (длиной 63 метра) весит 125 тонн. Ее поднимали и устанавливали 3 суток. Мост опирается на 4 опоры - две промежуточные, на которых он меняет направление, и две опоры по обе стороны моста. Высота самой высокой опоры 32 метра, самой низкой - 22 метра.

Стоимость строительства самого моста - 275 млн грн.

"Все расходы будут проверены, как мы это делаем на других объектах. И Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз и Контрольно-ревизионным управлением ", - подытожил мэр.

На прочность стекло мэр Киева испытал совместно с братом,экс чемпионом мира Владимиром Кличко. Они оба несколько раз подпрыгнули, продемонстрировав, что стеклянный пол выдерживает нагрузки. Всего же, заверил Виталий Кличко, 1 метр квадратный такой стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг.

Обновлено в 14:00 Высота центральных опор сооружения ‒ 22 и 32 м.«Я очень рад, что такие уникальные объекты есть в нашем городе», ‒ резюмировал Виталий Кличко, после чего вместе с братом протестировал объект, попрыгав на стеклянной части.

Обновлено в 15:46 70 квадратных метров пола смотровых площадок сделано из стекла.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен: фото и видео»
Фото В Киеве открыли новый пешеходный мост за 400 млн гривен: фото и видео
Фото В Киеве торжественно открыли "стеклянный" пешеходный мост
Фото Братья Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового моста
Фото Виталий и Владимир Кличко испытали на прочность стеклянный пол нового пешеходного моста
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Апостроф Апостроф  ·  26.05.19, 09:48 В субботу, 25 мая, в Киеве открыли пешеходный мост, который расположен между Владимирской горкой и парком "Крещатый".
Канал Украина Канал Украина  ·  26.05.19, 10:14 Нова окраса Києва - до дня міста у столиці відкривають пішохідно-велосипедний скляний міст. На тих, хто по ньому гулятиме - чекає мальовничий краєвид на Дніпро, лівий берег та історичний Поділ. Підлога…
MIGnews MIGnews  ·  26.05.19, 10:34 В субботу, 25 мая, в Киеве открыли новый пешеходный мост в честь Дня города в столице. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.05.19, 13:29 Мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром проверили прочность стеклянного пола нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов. Об этом председатель…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  26.05.19, 14:00 В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкойВпечатляющее сооружение открывал городской голова Виталий Кличко вместе со своим братом Владимиром.Сам мост на 90% построен из…
Униан Униан  ·  26.05.19, 15:46 70 квадратных метров пола смотровых площадок сделано из стекла.
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