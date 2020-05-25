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В Киеве открылось метро (Новые правила работы столичной подземки)

В Киеве открылось метро (Новые правила работы столичной подземки) (3 новости)

«Пассажиров будут допускать в метро, которое возобновит работу в понедельник, 25 мая, при наличии защитной маски. Об этом говорится в…»

Метро в Киеве возобновило работу после более, чем двухмесячного перерыва. Подземка по обычному графику начала курсировать с понедельника, 25 мая, но правила изменились. Как открывалось долгожданное метро - фото и видео в материале Styler.

Людей впускают в масках, напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, но перчатки носить не требуют, хотя изначально говорилось и о таком средстве защиты.

Большинство станций, как и говорила Наталья Макогон - замдиректора КП "Киевский метрополитен", открылось в 5:45. Интервал между поездами в пиковом режиме работы составит около 1,5 минуты.

Пассажиров призывают использовать бесконтактные способы оплаты, а жетоны и вовсе не продаются. Если же вы запаслись "зелеными монетками" для проезда, их можно будет использовать лишь до 30 июня. Дальше "эра жетонов" закончится совсем.

В метро на полу нарисована разметка, которая должна напоминать пассажирам про безопасную дистанцию.

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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 05:30 Пассажиров будут допускать в метро, которое возобновит работу в понедельник, 25 мая, при наличии защитной маски. Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной…
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