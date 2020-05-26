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В Киеве похоронили атошников, убитых в Житомирской области: фото и видео

В Киеве похоронили атошников, убитых в Житомирской области: фото и видео (4 новости)

«Все погибшие в разное время служили добровольцами в зоне АТО»

Полицейские изъяли $400 000, оружие и документы в ходе расследования уголовного дела об умышленном убийстве, в совершении которого уже заочно сообщили о подозрении вору в законе по прозвищу Андрей Львовский (Андрей Недзельский). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Правоохранители провели 45 обысков по местам жительства подозреваемого, лиц из его окружения и в его автомобилях. Недзельского подозревают в убийстве бизнес-партнера. По данным МВД, Недзельский хотел стать вором в законе, однако его партнер собирался пожаловаться на него лидерам уголовного мира, что помешало бы фигуранту получить статус. Поэтому он якобы убил мужчину. 

Позже Недзельского задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств. Мужчину "короновали" осенью 2012 года. С тех пор, по данным МВД, он отвечает за "воровской общак" (фонд взаимопомощи в среде преступного сообщества).

В ходе расследования правоохранители установили, что часть "общака" находится в ба...

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