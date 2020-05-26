Правоохранители провели 45 обысков по местам проживания подозреваемого в уголовном преступлении, криминального авторитета "Андрея Львовского ", также были обысканы лица из его окружения. Об этом сообщает Нацполиция. Обыски проходили на территории нескольких областей в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы нашли в автомобиле в Киеве в 2009 году. Убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Познакомились они во время преступной деятельности, а в дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени "Андрей Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил избавиться от своего компаньона. "Андрея Львовского" задержали по...