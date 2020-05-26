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В Киеве полицейские изъяли $400 тысяч воровского общака. ВИДЕО

В Киеве полицейские изъяли $400 тысяч воровского общака. ВИДЕО (3 новости и 1 видео)

«Деньги, оружие и 400 тысяч долларов США изъяли полицейские во время обысков по делу об убийстве, в котором обвиняется уголовный…»

Правоохранители провели 45 обысков по местам проживания подозреваемого в уголовном преступлении, криминального авторитета "Андрея Львовского ", также были обысканы лица из его окружения. Об этом сообщает Нацполиция. Обыски проходили на территории нескольких областей в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы нашли в автомобиле в Киеве в 2009 году. Убитым оказался друг и бизнес-партнер подозреваемого. Познакомились они во время преступной деятельности, а в дальнейшем между ними возник финансовый конфликт. К тому времени "Андрей Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил избавиться от своего компаньона. "Андрея Львовского" задержали по...

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Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 11:26 Деньги, оружие, "черновые" записи и документы, которые могут свидетельствовать о совершении других преступлений, изъяли работники силовики в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 11:41 Деньги, оружие и 400 тысяч долларов США изъяли полицейские во время обысков по делу об убийстве, в котором обвиняется уголовный авторитет "Андрей Львовский" или "Неделя"
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