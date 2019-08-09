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В Киеве помощник нардепа угрожал детям

В Киеве помощник нардепа угрожал детям (5 новостей)

«В Киеве помощник кандидата в народные депутаты Александра Гончаренко Алексей Школьный поставил на тротуаре свой автомобиль Toyota, мимо авто проехали…»

В Киеве взрослый мужчина начал угрожать детям расстрелом за то, что они катались на скейте возле его припаркованной машины. Детали инцидента рассказал журналист Игорь Колтунов на своей странице в Facebook.

Колтунов сообщил, что взрослый мужчина подъехал к одному из жилых домов и припарковал свой автомобиль на пешеходном тротуаре. Рядом гуляли дети и они проехали мимо автомобиля на скейте. Мужчина начал угрожать детям расстрелом за то, что они катаются рядом с машиной.

"Минут семь наблюдал, как здоровый мужик угрожал детям стрелять в них из окна, если они еще хоть раз воспользуются пешеходным тротуаром рядом с его машиной. Подошел с включенной камерой. Тот в ответ достал телескопическую дубинку (незаконное спецсредство) и пробовал забрать телефон, угрожая убийством", - Колтунов рассказал, как попытался вмешаться в ситуацию с детьми.

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После перепалки с журналистом мужчина пригнал еще один автомобиль. По номерам автомобиля удалось выяснить, что агрессивный мужчина – это Алексей Школьный, помощник и доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Гончаренко, который баллотировался в Верховную Раду от партии "Сила и Честь".

Скриншот поста (facebook.com/igor.koltunov)

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве помощник нардепа угрожал детям»
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