В Киеве после 22 мая откроют спортзалы и запустят транспорт (3 новости) «Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 18 мая рассказал, каким будет второй этап послаблений ограничительных мероприятий в столице.По его словам,…»

В Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого начнут работать спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - сказал Кличко.

Также он напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов ли Киев с 25 мая возобновить работу метро. Мы ждем на соответствующее решение правительства", - подчеркнул Ви...