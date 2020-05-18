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В Киеве после 22 мая откроют спортзалы и запустят транспорт

В Киеве после 22 мая откроют спортзалы и запустят транспорт (3 новости)

«Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 18 мая рассказал, каким будет второй этап послаблений ограничительных мероприятий в столице.По его словам,…»

В Киеве после 22 мая планируют начать второй этап послабление ограничительных мероприятий, в ходе которого начнут работать спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - сказал Кличко.

Также он напомнил, что город планирует после 22 мая возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта. Готов ли Киев с 25 мая возобновить работу метро. Мы ждем на соответствующее решение правительства", - подчеркнул Ви...

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Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 12:49 ...
Сегодня Сегодня  ·  18.05.20, 13:00 Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 18 мая рассказал, каким будет второй этап послаблений ограничительных мероприятий в столице.По его словам, после 22 мая в столице начнут работать:промышленные рынкибольшие…
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