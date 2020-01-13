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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:32
В Киеве произошел прорыв теплосети возле Ocean Plaza

В Киеве произошел прорыв теплосети возле Ocean Plaza (5 новостей)

«Есть пострадавшие из маршрутки, есть пострадавшие, которые были вблизи места повреждения»

В центре Киева, возле станции метро "Лыбедская", затопило кипятком торговый центр Ocean Plaza. Об этом сообщает dtp.kiev в Instagram.

По словам очевидцев, возле ТРК Ocean Plaza прорвало трубу. Людей эвакуировали из торгового центра. Сообщается, что есть угроза замыкания электричества.

Также в одном из Telegram-каналов опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что первый этаж торгового центра в воде.

Отмечается, что на месте уже работают спасатели.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua) 13 Янв 2020 в 10:37 PST

Обновлено в 22:47 Прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, передают Ук

Обновлено в 00:32 Движение перекрыли в связи с устранением повреждений в теплосети.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.20, 21:44 В Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало теплосеть в результате чего произошел подмыв асфальта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.Как сообщается,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.20, 21:55 Есть пострадавшие из маршрутки, есть пострадавшие, которые были вблизи места повреждения
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.01.20, 22:47 Прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель…
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