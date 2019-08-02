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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 12:34
· Станция метро · Facebook
В Киеве произошел сбой на красной ветке метро

В Киеве произошел сбой на красной ветке метро (9 новостей)

«Не работают Крещатик, Университет и Театральная»

По техническим причинам в Киеве закрыли три станции метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик". Об этом в Facebook сообщает КП Киевметрополитен. 

"Внимание! Станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Движение по красной ветке организованно от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станция "Лесная". Просим прощения за неудобства! Информация будет обновляться", - написали в Киевметрополитене. 

Вчера в Киеве заминировали "Театральную" - станция была закрыта на вход, выход и пересадку. 

Станция метро
Станция метро "Вокзальная" в Киеве вновь открыта на вход и работает…

Обновлено в 11:32 Как сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook, движение по линии организовано на двух участках: от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции лесная "Лесная".

Обновлено в 12:34 "По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что возле станции метро "Университет" в подземном пешеходном переходе, под лестницей, горит мусор на площади 4 кв. м. В 09:55 пожар был локализован, а в 09:57 ликвидирован", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве произошел сбой на красной ветке метро»
Фото В Киеве не работает станция метро Крещатик
Фото Коллапс в метро Киева: не работают три станции
Фото В Киеве произошел сбой на красной ветке метро
Фото На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет
Фото В Киеве временно закрыли на вход и выход три центральных станции метро
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Главред Главред  ·  02.08.19, 10:47 В пятницу, 2 августа, в Киеве не работает станция метро Крещатик. Станция Крещатик не работает по техническим причинам, сообщили Главреду в КП Киевский метрополитен.
Главред Главред  ·  02.08.19, 10:47 В пятницу, 2 августа, в Киеве не работает станция метро Крещатик. Станция Крещатик не работает по техническим причинам, сообщили Главреду в коммунальном предприятии Киевский метрополитен. В подземке...
РБК Украина РБК Украина  ·  02.08.19, 10:53 В Киеве произошел сбой на красной ветке метро, станция "Крещатик" закрыта на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Новость дополняется...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.08.19, 10:56 Станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метрополитена в Киеве временно закрыты на вход и выход для пассажиров по техническим причинам.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  02.08.19, 10:59 Центральные станции Киевского метрополитена на красной ветке закрыты из-за технических причин. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена. "Станция "Крещатик" закрыта из-за технических причин.…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.08.19, 11:03 Не работают "Крещатик", "Университет" и "Театральная".
Газета День Газета День  ·  02.08.19, 11:32 Станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии метрополитена в Киеве временно закрыты на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Как сообщается…
УНН УНН  ·  02.08.19, 12:34 В подземном пешеходном переходе возле станции метро "Университет" в столице горел мусор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.Так, 2 августа в 09:42 к столичным спасателям поступило…
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