В Киеве произошел сбой на красной ветке метро (9 новостей) «Не работают Крещатик, Университет и Театральная»

По техническим причинам в Киеве закрыли три станции метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик". Об этом в Facebook сообщает КП Киевметрополитен.

"Внимание! Станцию "Крещатик" закрыто на вход и выход для пассажиров по техническим причинам. Также на вход и выход не работают станции "Университет" и "Театральная". Движение по красной ветке организованно от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станция "Лесная". Просим прощения за неудобства! Информация будет обновляться", - написали в Киевметрополитене.

Вчера в Киеве заминировали "Театральную" - станция была закрыта на вход, выход и пересадку.

Станция метро "Вокзальная" в Киеве вновь открыта на вход и работает…

Обновлено в 11:32 Как сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook, движение по линии организовано на двух участках: от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная" и от станции "Арсенальная" до станции лесная "Лесная".

Обновлено в 12:34 "По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что возле станции метро "Университет" в подземном пешеходном переходе, под лестницей, горит мусор на площади 4 кв. м. В 09:55 пожар был локализован, а в 09:57 ликвидирован", - говорится в сообщении.