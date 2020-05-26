В Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста

Аварийная ситуация возникла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба КГГА.
"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа", - говорится в сообщении.
В мэрии отметили, что специалисты Киевавтодормоста работают над устранением аварии и планируют все починить за 3-4 часа.
Также отмечается, что движение в направлении правого берега частично ограничено.
К слову, в конце февраля власти заявляли о начале ремонта деформационных швов Южного моста, из-за чего на месяц ограничивалось движения.
Ранее сообщалось, что на мосту Патона в Киеве нашли аварийное проседание покрытия.
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