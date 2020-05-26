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В Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста

В Киеве произошла авария с конструкцией Южного моста (3 новости)

«На Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов»

Аварийная ситуация возникла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что специалисты Киевавтодормоста работают над устранением аварии и планируют все починить за 3-4 часа.

Также отмечается, что движение в направлении правого берега частично ограничено.

К слову, в конце февраля власти заявляли о начале ремонта деформационных швов Южного моста, из-за чего на месяц ограничивалось движения.

Ранее сообщалось, что на мосту Патона в Киеве нашли аварийное проседание покрытия.

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Facenews Facenews  ·  26.05.20, 09:15 Аварийная ситуация возникла на Южном мосту с одним из старых деформационных швов, передает FaceNews.ua."На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного…
Подробности Подробности  ·  26.05.20, 09:45 На Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов.
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