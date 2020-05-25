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В Киеве прощаются с погибшим нардепом Давыденко

В Киеве прощаются с погибшим нардепом Давыденко (5 новостей и 1 видео)

«Церемония проходит в ритуальном зале больницы Феофания»

В столичной больнице Феофания проходит прощание с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден с огнестрельным ранением головы 23 мая. Об этом сообщает Страна.

Завтра Давыденко похоронят в его родном городе Носовка Черниговской области. 

Попрощаться приехал глава парламента Дмитрий Разумков. Также приехали депутаты из Слуги народа и других фракций.

Cмотрите фотогалерею: В Феофании проходит прощание с нардепом Давыденко

Ранее сообщалось, что погибший нардеп Давыденко одолжил $1,5 миллиона. Также Корреспондент писал, что депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве прощаются с погибшим нардепом Давыденко»
Фото В Феофании проходит прощание с нардепом Давыденко
Фото В Киеве прощаются с загадочно погибшим нардепом Давиденко: первые фото и видео
Фото В Киеве прощаются с погибшим нардепом Давыденко
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.20, 15:30 Народного депутата Валерия Давиденко обнаружили застреленным 23 мая в собственном офисе в Киеве. В столице с ним прощаются 25 мая, а похоронят его во вторник, 26 мая, на Черниговщине. Информацию о дате…
Апостроф Апостроф  ·  25.05.20, 15:33 В Киеве, в больнице "Феофания", прощаются с трагически погибшим нардепом Валерием Давиденко.
Униан Униан  ·  25.05.20, 15:44 Церемония проходит в ритуальном зале больницы "Феофания".
Facenews Facenews  ·  25.05.20, 16:00 В столичной больнице Феофания проходит прощание с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден с огнестрельным ранением головы 23 мая, передает FaceNews.ua.Завтра Давыденко похоронят в его…
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