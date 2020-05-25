В столичной больнице Феофания проходит прощание с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден с огнестрельным ранением головы 23 мая. Об этом сообщает Страна.
Завтра Давыденко похоронят в его родном городе Носовка Черниговской области.
Попрощаться приехал глава парламента Дмитрий Разумков. Также приехали депутаты из Слуги народа и других фракций.
Cмотрите фотогалерею: В Феофании проходит прощание с нардепом Давыденко
Ранее сообщалось, что погибший нардеп Давыденко одолжил $1,5 миллиона. Также Корреспондент писал, что депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко.
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