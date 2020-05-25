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В Киеве прощаются с погибшим нардепом Давыденко (5 новостей и 1 видео) «Церемония проходит в ритуальном зале больницы Феофания»

В столичной больнице Феофания проходит прощание с народным депутатом Валерием Давиденко, который был найден с огнестрельным ранением головы 23 мая. Об этом сообщает Страна.

Завтра Давыденко похоронят в его родном городе Носовка Черниговской области.

Попрощаться приехал глава парламента Дмитрий Разумков. Также приехали депутаты из Слуги народа и других фракций.

Cмотрите фотогалерею: В Феофании проходит прощание с нардепом Давыденко

Ранее сообщалось, что погибший нардеп Давыденко одолжил $1,5 миллиона. Также Корреспондент писал, что депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко.

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