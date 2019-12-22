В Киеве прошел новогодний парад (8 новостей и 2 видео) «В празднике приняли участие около 300 сказочных персонажей»

В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ.

Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета Украины. Конечная точка парада - Софийская площадь.

За самим действом вдоль маршрута парада наблюдает несколько сотен человек.

В рамках парада среди участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидают призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.

Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.

Обновлено в 17:17 В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ. Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета…

Обновлено в 17:27 В воскресенье 22 декабря перекрыли движение в центре так как от парка Тараса Шевченко к Софийской площади проходит театрализованное костюмированное действо - Новогодний парад Borjomi New Year Parade, в котором приняли участие более 500 персонажей. Новогоднее шествие в пямом ефире транслировало "Гр