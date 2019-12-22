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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:27
· Видео · Новый год · Центр Киева
В Киеве прошел новогодний парад

В Киеве прошел новогодний парад (8 новостей и 2 видео)

«В празднике приняли участие около 300 сказочных персонажей»

В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ.

Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета Украины. Конечная точка парада - Софийская площадь.

За самим действом вдоль маршрута парада наблюдает несколько сотен человек.

В рамках парада среди участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидают призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.

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Ранее сообщалось, что в Киев везут 30 тонн карпатского снега для сноупарка. Снег для создания снежной горки, размеров с пятиэтажный дом, везут к Арке дружбы народов не только из Карпат.

Обновлено в 17:17 В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ. Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета…

Обновлено в 17:27 В воскресенье 22 декабря перекрыли движение в центре так как от парка Тараса Шевченко к Софийской площади проходит театрализованное костюмированное действо - Новогодний парад Borjomi New Year Parade, в котором приняли участие более 500 персонажей. Новогоднее шествие в пямом ефире транслировало "Гр

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Украинская правда Украинская правда  ·  22.12.19, 15:14 В Киеве проходит первый Новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей.
УНН УНН  ·  22.12.19, 16:11 Киевом прошел первый Новогодний парад - эльфы, волшебники, пингвины и другие мультипликационные и сказочные герои, передает корреспондент УНН.Участники парада отправились от парка Т.Шевченко, прошли мимо…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.12.19, 16:44 Новогодний парад провели в Киеве 22 декабря. В нем приняло участие около сотни костюмированных персонажей: эльфы, жонглеры, ходулисты, снеговики. Роль Снежной королевы исполнила певица Оля Полякова. Участники…
MIGnews MIGnews  ·  22.12.19, 16:49 В центре Киева прошел первый новогодний парад, в котором приняли участие около сотни костюмированных персонажей.
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Факты Факты  ·  22.12.19, 16:55 В празднике приняли участие около 300 сказочных персонажей
Голос.UA Голос.UA  ·  22.12.19, 17:17 В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ. Участники парада отправились…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.12.19, 17:27 В воскресенье 22 декабря перекрыли движение в центре так как от парка Тараса Шевченко к Софийской площади проходит театрализованное костюмированное действо - Новогодний парад Borjomi New Year Parade,…
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