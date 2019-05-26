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В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами"

В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами" (4 новости)

«В Киеве состоялся традиционный благотворительный Пробег под каштанами. Собранные на нем средства пойдут на оборудование для Центра детской кардиологии и…»

День города Киева, который растянулся на несколько дней. Столица продолжает праздновать – фестивали, ярмарки, концерты и традиционный "Пробег под каштанами". На этот раз в нем согласились принять участие более 10 тысяч человек. Акция благотворительная, ведь ее участники помогают детям с пороками сердца своими пожертвованиями ради участия.

Первые забеги, которые были рассчитаны для детей до двух лет, начались в девять утра. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

Потом была серия забегов для детей разных возрастных категорий: до четырех, до восьми и до 15 лет. Имели право участвовать не только дети, но и родители. Фактически забег был не на скорость и выносливость, а на семейную поддержку.

Папа будет бежать одну дистанцию, а я бегу с ребенком другую. Она еще маленькая, поэтому, к сожалению, сама бежать она не может. Мы серьезно подходили к этому событию. Подбирали форму, осторожно наклеивали наклейку, – рассказала киевлянка Оксана.

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Затем состоялся "Забег Мужественных", где преодолевали дистанцию люди на колясках и костылях. Они также имели выбор: их могли поддерживать родные или преодолевали дистанцию самостоятельно.

"Забег Мужественных"

В этом году было два новых забеги. Первый был вслепую и рассчитан на преодоление дистанции парой. Одному человеку завязывали глаза, а рядом бежал напарник, который держал за руку. Это было сделано для того, чтобы люди почувствовали, как это не видя передвигаться по городу.

Дистанция была короткая – 100 метров, однако ее целью было передать ощущения, а также собрать средства, которые будут переданы на лечение зрения детей.

Парный забег вслепую

Еще один новый забег с собаками. Полученные от него средства будут переданы в фонд, который занимается поддержкой бездомных животных.

Смотрите больше фото с "Пробега под каштанами":

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.19, 13:49 В Киеве состоялся традиционный благотворительный "Пробег под каштанами". Собранные на нем средства пойдут на оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.19, 15:10 В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами". В мероприятии приняли участие тысячи киевлян и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Мэр Киева Виталий Кличко…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.19, 16:01 Мэр Киева Виталий Кличко дал старт и принял участие в 27-м благотворительном «Пробеге под каштанами». Средства, собраны из участников, будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте…
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