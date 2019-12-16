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В Киеве пьяный избил 19-летнюю патрульную

В Киеве пьяный избил 19-летнюю патрульную (4 новости)

«В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.Сообщается, что…»

В Киеве женщина в результате конфликта натравила свою бойцовскую собаку на супругов, когда же на вызов об инциденте прибыли патрульные, пьяный мужчина, который проходил мимо, напал на одну из присутствующих на месте полицейских.Об этом рассказалапресс-офицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Наталья Федоровская, передает FaceNews.ua."Произошел конфликт между двумя женщинами, одна из них (натравила свою бойцовскую собаку - ред.).

Потерпевшая вызвала мужа, после чего на него также было совершено нападение собаки. Затем потерпевшая вызвала патрульную полицию. Мимо проходил выпивший мужчина, который по неизвестной причине напал на 19-летнюю патрульную. Он ударил ее в грудь и сломал при этом нагрудную камеру", - рассказала Федоровская.По ее словам, открыто уголовное производство по 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей)."На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения", - сказала Федоровская.Она также отметила, что на женщину, гулявшую с бойцовской собакой, которая была без намордника, составлен административный протокол.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве пьяный избил 19-летнюю патрульную»
Фото В Киеве пьяный мужчина избил патрульную полицейскую
Фото В Киеве пьяный избил 19-летнюю патрульную
Фото Конфликт в Киеве из-за бойцовской собаки: Пьяный мужчина избил 19-летнюю патрульную
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РБК Украина РБК Украина  ·  16.12.19, 14:51 В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.Сообщается, что мужчина напал на патрульную и сломал нагрудную камеру.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.12.19, 15:37   В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую, говорится в понедельник, 16 декабря, в пресс-центре правоохранителей.   Конфликт произошел на улице Закревского. На вызов направили экипаж…
Голос.UA Голос.UA  ·  16.12.19, 16:48 В Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную полицейскую. Об этом говорится в понедельник, 16 декабря, в пресс-центре правоохранителей. Конфликт произошел на улице Закревского. На вызов направили…
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