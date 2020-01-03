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В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому

В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому (5 новостей)

«Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы»

В Киеве во время административного задержания правонарушителя полицейский получил телесные повреждения.

Об этом FaceNews.ua сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.2 января в столичную полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный стоит на проезжей части и мешает движению автомобилей. На вызов выехал экипаж патрульной полиции.Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, прибыв по адресу, патрульные обнаружили мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью:"Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции приняли решение об административном задержании фигуранта. Правонарушитель начал сопротивляться, толкал полицейских. В результате при задержании один из правоохранителей получил телесные повреждения в виде сломанного пальца руки".Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 40-летний уроженец Харьковской области.Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, судом избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  03.01.20, 12:25 В Киеве во время административного задержания правонарушителя полицейский получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в столице.2 января в столичную полицию по спецлинии…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  03.01.20, 12:40 Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы
Униан Униан  ·  03.01.20, 14:08 Во время задержания правонарушитель начал сопротивляться и толкать патрульных.
ForUm ForUm  ·  03.01.20, 15:11 В Киеве пьяный мужчина во время задержания сломал палец полицейскому, сообщает пресс-служба столичной полиции.В полицию по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на проспекте Валерия Лобановского…
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