  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать
Происшествия
Канал 112 Канал 112 ·
· СБУ · Жилой комплекс · Водитель · Пьяный водитель
В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать

В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать (3 новости)

«В воскресенье вечером в Киеве нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…»

В воскресенье вечером в Киеве нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Мужчина представился работником СБУ, сообщает "Киев Оперативный".

Водителя остановила охрана и жильцы дома, после чего мужчина начал им угрожать и применять силу. Когда приехала полиция, нарущитель представился помощником первого заместителя СБУ.

"Назвал свою фамилию - Саглай. Полиции пообещал, что все "порешает", и за вождение в нетрезвом виде и умышленное уничтожение имущества ему абсолютно ничего не будет", - говорится в сообщении.

Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять…
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять…

Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвый водитель легкового авто сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места инцидента.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  16.12.19, 03:00 В воскресенье вечером в Киеве нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".Водителя остановила охрана и жильцы…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать

В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и…
В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое в больнице

В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое в…
В Севастополе затонул плавучий док вместе с подлодкой

В Севастополе затонул плавучий док вместе с подлодкой
Ситуация на Донбассе: Восемь обстрелов со стороны НВФ, погиб один украинский боец, двое ранены

Ситуация на Донбассе: Восемь обстрелов со стороны НВФ, погиб один…
В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие

В Ровенской области груженный микроавтобус столкнулся с Mercedes: есть пострадавшие
ООС: один военный погиб, еще один ранен

ООС: один военный погиб, еще один ранен
На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, есть раненые

На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус, есть раненые
Экстремальный тест - драйв в Одессе: разбила стекло автосалона, чтоб покататься на машине, - ФОТО

Экстремальный тест - драйв в Одессе: разбила стекло автосалона, чтоб…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Убийство: всплыла новая причина смерти Децла

Убийство: всплыла новая причина смерти Децла
Новые требования к выращиванию птицы или как узнать, есть ли антибиотики в курятине

Новые требования к выращиванию птицы или как узнать, есть ли…
В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму

В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму
Убежала от домашнего тирана: Под Днепром на трассе люди подобрали избитую женщину с годовалым ребёнком

Убежала от домашнего тирана: Под Днепром на трассе люди подобрали…
В результате землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека

В результате землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека
Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом

Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом
Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти

Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в…
Не успели: &quot;Северный поток-2&quot; подал заявку на продление строительства

Не успели: "Северный поток-2" подал заявку на продление строительства
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.