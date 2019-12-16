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В Киеве пьяный водитель врезался в шлагбаум жилого комплекса и пытался сбежать (3 новости) «В воскресенье вечером в Киеве нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…»

В воскресенье вечером в Киеве нетрезвый водитель протаранил шлагбаум жилого комплекса и пытался убежать. Мужчина представился работником СБУ, сообщает "Киев Оперативный".

Водителя остановила охрана и жильцы дома, после чего мужчина начал им угрожать и применять силу. Когда приехала полиция, нарущитель представился помощником первого заместителя СБУ.

"Назвал свою фамилию - Саглай. Полиции пообещал, что все "порешает", и за вождение в нетрезвом виде и умышленное уничтожение имущества ему абсолютно ничего не будет", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Киеве нетрезвый водитель легкового авто сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места инцидента.