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В Киеве пытались взорвать банкомат

В Киеве пытались взорвать банкомат (4 новости)

«Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами»

В Оболонском районе Киева произошла попытка ограбления банкомата Укрсиббанка. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в пятницу, 10 января.

Отмечается, что инцидент произошел около 04:30 утра на улице Героев Днепра, 13.

По словам местных жителей, был слышен сильный взрыв. Также на опубликованном фото видно, что помещение отделения банка имеет серьезные повреждения.

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В полиции Оболонского района подтвердили информацию о взрыве, сообщает Сегодня.

"Был поврежден банкомат, который установлен в холле банка. Клиенты имеют возможность зайти внутрь с карточкой, чтобы снять там деньги. В этом помещении и произошел взрыв. Неизвестные заложили там взрывное устройство. Украсть им ничего не удалось. Личности злоумышленников устанавливаются, ведется следствие", – рассказали в полиции.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве пытались взорвать банкомат»
Фото В Киеве взорвали банкомат Укрсиббанка
Фото В Киеве неизвестные в балаклавах взорвали банкомат в отделении "Укрсиббанка" на Оболони
Фото В Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат
Фото В Киеве пытались взорвать банкомат
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  10.01.20, 13:46 Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.20, 13:51 В Оболонском районе Киева двое мужчин в балаклавах пытались подорвать банкомат, сообщает пресс-служба полиции столицы.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.20, 13:53 В Оболонском районе Киева произошла попытка ограбления банкомата Укрсиббанка.
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