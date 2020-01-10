В Киеве пытались взорвать банкомат

В Оболонском районе Киева произошла попытка ограбления банкомата Укрсиббанка. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в пятницу, 10 января.
Отмечается, что инцидент произошел около 04:30 утра на улице Героев Днепра, 13.
По словам местных жителей, был слышен сильный взрыв. Также на опубликованном фото видно, что помещение отделения банка имеет серьезные повреждения.
В полиции Оболонского района подтвердили информацию о взрыве, сообщает Сегодня.
"Был поврежден банкомат, который установлен в холле банка. Клиенты имеют возможность зайти внутрь с карточкой, чтобы снять там деньги. В этом помещении и произошел взрыв. Неизвестные заложили там взрывное устройство. Украсть им ничего не удалось. Личности злоумышленников устанавливаются, ведется следствие", – рассказали в полиции.