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В Киеве пытались взорвать банкомат (4 новости) «Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами»

В Оболонском районе Киева произошла попытка ограбления банкомата Укрсиббанка. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook в пятницу, 10 января.

Отмечается, что инцидент произошел около 04:30 утра на улице Героев Днепра, 13.

По словам местных жителей, был слышен сильный взрыв. Также на опубликованном фото видно, что помещение отделения банка имеет серьезные повреждения.

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В полиции Оболонского района подтвердили информацию о взрыве, сообщает Сегодня.

"Был поврежден банкомат, который установлен в холле банка. Клиенты имеют возможность зайти внутрь с карточкой, чтобы снять там деньги. В этом помещении и произошел взрыв. Неизвестные заложили там взрывное устройство. Украсть им ничего не удалось. Личности злоумышленников устанавливаются, ведется следствие", – рассказали в полиции.