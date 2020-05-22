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В Киеве растет количество больных пневмонией - Кличко (9 новостей) «Всего от пневмонии лечат 307 человек»

В Киеве 21 мая зарегистрировали 47 инфицированных коронавирусом, один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Количество жителей нашего города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков.

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2 522 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сказал мэр.

Выздоровели за сутки 22 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.