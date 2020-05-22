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В Киеве растет количество больных пневмонией - Кличко

В Киеве растет количество больных пневмонией - Кличко (9 новостей)

«Всего от пневмонии лечат 307 человек»

В Киеве 21 мая зарегистрировали 47 инфицированных коронавирусом, один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Количество жителей нашего города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков.

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2 522 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сказал мэр.

Выздоровели за сутки 22 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве растет количество больных пневмонией - Кличко»
Фото В Киеве растет количество жертв Covid-19
Фото В Киеве растет количество заболевших пневмонией - Кличко
Фото В Киеве растет количество больных пневмонией - Кличко
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Фото В Киеве возросло количество больных пневмонией
Фото В Киеве растет число больных COVID-19 и пневмонией
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ТСН ТСН  ·  22.05.20, 12:26 Всего от пневмонии лечат 307 человек.
Украинская правда Украинская правда  ·  22.05.20, 12:34 В Киеве увеличилось количество больных пневмонией, за последнюю неделю с диагнозом пневмония были госпитализированы 167 человек.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.20, 12:35 В Киеве увеличилось количество больных пневмонией. Только за последнюю неделю с диагнозом пневмония были госпитализированы 167 человек.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.20, 12:41 В Киеве растет количество заболевших пневмонией, только за эту неделю с таким диагнозом были госпитализированы 167 человек, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  22.05.20, 12:46 Всего в столичных стационарах лечатся 307 больных пневмонией.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 12:48 В Киеве констатируют рост больных пневмонией. С начала недели в больницы госпитализировали 167 таких пациентов.Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.По его словам, всего в киевских…
Сегодня Сегодня  ·  22.05.20, 12:52 В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердился у еще 47 человек. В частности, заболели 9 медиков. Один человек умер. Об этом на брифинге 22 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко."Всего за весь период…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.20, 12:56 В Киеве увеличилось количество больных пневмонией, за последнюю неделю с диагнозом пневмония в больницы госпитализировали 167 человек. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.Читайте…
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