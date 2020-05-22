В Киеве растет количество больных пневмонией - Кличко

В Киеве 21 мая зарегистрировали 47 инфицированных коронавирусом, один человек умер.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
"Количество жителей нашего города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков.
За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев.
На сегодня в столице уже 2 522 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сказал мэр.
Выздоровели за сутки 22 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы.