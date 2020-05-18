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В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды

В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды (4 новости)

«Отключения начнутся с 19 мая и продлятся до 5 июня»

В Киеве с 19 мая начинается вторая фаза гидравлических испытаний теплосетей. Названы адреса, где временно будет отключена горячая вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.

Испытывать теплосети будут в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.

"На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. В целом около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.

Адреса домов, где будет временно будет отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго. Информацию также можно получить в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 14:55 Отключения начнутся с 19 мая и продлятся до 5 июня
Finance Finance  ·  18.05.20, 15:47 Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве начнется 19 мая. Горячее водоснабжение примерно 10% жилых домов приостановят до 5 июня. Об этом сообщает пресс служба Киевтеплоэнерго. ”19 мая…
Апостроф Апостроф  ·  18.05.20, 18:39 Со вторника, 19 мая, в Киеве будут испытывать теплосети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.
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