В Киеве с 19 мая начнется второй этап планового отключения горячей воды (4 новости) «Отключения начнутся с 19 мая и продлятся до 5 июня»

В Киеве с 19 мая начинается вторая фаза гидравлических испытаний теплосетей. Названы адреса, где временно будет отключена горячая вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевтеплоэнерго.

Испытывать теплосети будут в районах Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра столицы.

"На прочность будут испытывать сети части Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева. В целом около 10% жилых домов (1300) столицы. Это клиенты, получающие тепловую энергию от ТЭЦ-5. Испытания продлятся около двух недель - до 5 июня", - говорится в сообщении.

Адреса домов, где будет временно будет отсутствовать горячее водоснабжение, размещены на официальном сайте Киевтеплоэнерго. Информацию также можно получить в Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по телефону 15-57 (со стационарного телефона) или (044) 500-1557 (с мобильного).