В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд крупногабаритного транспорта, - КГГА (4 новости) «Они будут действовать утром и вечером»

В Киеве с 18 мая ограничат въезд крупногабаритного транспорта в город. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантинных ограничений и до полного восстановления работы общественного транспорта", - объяснили в КГГА.

Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось, в Киеве 15 мая образовались серьезные пробки, движение на всех мостах столицы остановилось в направлении центра города. Ежедневные пробки в столице связывают с ослаблением карантина и общественным транспортом, который пока не ходит.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству позволить восстановить работу метро в столиц...