В Киеве случился пожар в одной из больниц (4 новости) «Огонь повредил электрический щит и входные двери»

В Киеве произошел пожар в одном из помещений Александровской клинической больницы в Печерском районе, где лечат пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 25 мая.

"В 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади два квадратных метра.

Было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

"По словам персонала больницы, который был на месте, в данном корпусе больных опасной инфекцией не было", – отметили в ГСЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошел пожар в Александровской больнице

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Обновлено в 21:23 Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей уже в 18:56 пожар удалось ликвидировать. Во время ликвидации пожара на безопасное расстояние было выведено 15 человек.