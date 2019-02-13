В Киеве снесут здание кинотеатра Загреб

Постояннная комиссия Киевского горсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала решение снести старое здание коммунального кинотеатра «Загреб» в Голосеевском районе и рекомендовала утвердить его Киевсовету. Об этом сообщает Вечерний Киев в среду, 13 февраля. "Предоставить разрешение коммунальному предприятию КГГА Киевкинофильм на снос комплекса нежилых зданий общей площадью 2554,6 кв.м на ул. Голосеевской, 116 в Голосеевском районе, которые принадлежат к коммунальной собственности территориальной общины города Киева", – говорится в проекте решения. Как сообщила директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, решение носит организационный характер и направлено на подготовку к проведению инвестиционного конкурса и привлечения инвестора для строительства объекта общественного назначения по указанному адресу. "После определения победителя инвестиционного конкурса и заключения с ним инвестиционного договора, состоится возмещения инвестором стоимости зданий. Была проведена оценка их стоимости, и, согласно условиям, которые будут в инвестиционном конкурсе, инвестор обязан передать в коммунальную собственность территориальной общины города Киева те площади, которые есть на сегодняшний день в кинотеатре «Загреб», в новом объекте, который будет построен", – рассказала Наталья Мельник. Также она сообщила, что кинотеатр «Загреб» не включен в программу приватизации коммунального имущества, поэтому есть возможность свободного отвода земельного участка. "Утвержден Детальный план территории, который позволяет строить на этом участке здания общественного назначения, в том числе и кинотеатр. То есть функциональное назначение будет сохранено – это будет общественное здание с помещениями кинотеатра", – пообещала Мельник.