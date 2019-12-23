В Киеве снова побит температурный рекорд (6 новостей) «В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.По данным метеорологов, после…»

В понедельник, 23 декабря 2019 года, в Киеве установлен еще один температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Как отметили в обсерватории, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

"Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 19:45 По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Обновлено в 20:02 Как отметили в обсерватории, такая температура по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.