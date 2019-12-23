В Киеве снова побит температурный рекорд

В понедельник, 23 декабря 2019 года, в Киеве установлен еще один температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.
Как отметили в обсерватории, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.
"Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:45 По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.
Обновлено в 20:02 Как отметили в обсерватории, такая температура по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.