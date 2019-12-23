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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 20:02
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В Киеве снова побит температурный рекорд

В Киеве снова побит температурный рекорд (6 новостей)

«В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23  декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.По данным метеорологов, после…»

В понедельник, 23 декабря 2019 года, в Киеве установлен еще один температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Как отметили в обсерватории, такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

"Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.

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Обновлено в 19:45 По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Обновлено в 20:02 Как отметили в обсерватории, такая температура по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

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Vgorode.ua Запорожье Vgorode.ua Запорожье  ·  23.12.19, 14:01 В Запорожье зафиксировали температурный рекорд. Сегодня, 23 декабря, самый теплый день за последние 120 лет метеонаблюдений. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Отметим, что по…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 17:19   В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23  декабря, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.   По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.12.19, 18:49 В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23  декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  23.12.19, 19:45 В Киеве установлен новый температурный рекорд в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория. По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 20:02 В Киеве сегодня был повторен температурный рекорд для 23 декабря. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "23 декабря после полудня столбик термометра повторил…
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