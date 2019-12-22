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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:00
В Киеве состоится новогодний парад: какие улицы следует объехать

В Киеве состоится новогодний парад: какие улицы следует объехать (5 новостей)

«В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской»

В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Причина перекрытия – проведение Borjomi New Year Parade. Движение планируется перекрыть от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 улице Владимирской. Также в КГГА сообщили, что во время монтажа и демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада будет запрещена парковка:

22 декабря с 00:00 до 15:00 – на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины им. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20. с 07:00 21 декабря до 23:30 22 декабря – на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

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Обновлено в 12:00 Кроме того, во время установки и демонтажа праздничной платформы и других конструкций будет запрещена парковка автотранспорта:

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  22.12.19, 10:15 В воскресенье, 22 декабря, с 13:30 до 16:00 будет запрещено движение транспорта на участке столичной улице Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации."22…
Телеграф Телеграф  ·  22.12.19, 10:33 В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской.
ForUm ForUm  ·  22.12.19, 12:00 В Киеве сегодня, 22 декабря, запретят движение на участке Владимирской улицы в связи с проведением праздничного мероприятия Borjomi New Year Parade. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской…
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