В Киеве состоится новогодний парад: какие улицы следует объехать (5 новостей) «В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской»

В Киеве 22 декабря с 13:30 до 16:00 запретят движение транспорта на участке улицы Владимирской. Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Причина перекрытия – проведение Borjomi New Year Parade. Движение планируется перекрыть от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19 улице Владимирской. Также в КГГА сообщили, что во время монтажа и демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада будет запрещена парковка:

22 декабря с 00:00 до 15:00 – на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины им. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов № 19 и № 21/20. с 07:00 21 декабря до 23:30 22 декабря – на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

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Обновлено в 12:00 Кроме того, во время установки и демонтажа праздничной платформы и других конструкций будет запрещена парковка автотранспорта: