В Киеве станции метро «Крещатик» и «Майдан Независимости» закрыты из-за сообщения о минировании (8 новостей) «Поступило анонимное сообщение о заминировании»

Станцию метро Майдан Незалежности в Киеве закрыли после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в пятницу, 10 января.

"Внимание! Станция Майдан Незалежности и пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.

Отметим, статья 259 УК Украины о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

Станция метро "Майдан независимости" закрыта из-за сообщения…

Обновлено в 17:00 Станция возобновит работу после завершения проверки.

Обновлено в 17:24 Станцию киевского метро «Майдан Незалежности» открыли для пассажиров после проверки сообщения о заминировании. Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей странице в Facebook. «Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме», — говорится в сообщении. Как сообщалось, в пятницу около 16 часов станция «Майдан Независимости» и пересадка на «Хрещатик» были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о заминировании.