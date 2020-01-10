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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 17:24
· Станция метро · Майдан · Киевское метро · Пресс-служба · Киевский метрополитен
В Киеве станции метро «Крещатик» и «Майдан Независимости» закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве станции метро «Крещатик» и «Майдан Независимости» закрыты из-за сообщения о минировании (8 новостей)

«Поступило анонимное сообщение о заминировании»

Станцию метро Майдан Незалежности в Киеве закрыли после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен в пятницу, 10 января.

"Внимание! Станция Майдан Незалежности и пересадка на станцию Крещатик закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сказано в сообщении.

Отметим, статья 259 УК Украины о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй.

Станция метро
Станция метро "Майдан независимости" закрыта из-за сообщения…

Обновлено в 17:00 Станция возобновит работу после завершения проверки.

Обновлено в 17:24 Станцию киевского метро «Майдан Незалежности» открыли для пассажиров после проверки сообщения о заминировании. Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей странице в Facebook. «Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме», — говорится в сообщении. Как сообщалось, в пятницу около 16 часов станция «Майдан Независимости» и пересадка на «Хрещатик» были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о заминировании.  

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве станции метро «Крещатик» и «Майдан Независимости» закрыты из-за сообщения о минировании»
Фото В Киеве станции метро «Крещатик» и «Майдан Независимости» закрыты из-за сообщения о минировании
Фото В киевском метро закрыли Майдан Независимости и пересадку: названа причина
Фото Станцию метро в Киеве "заминировали"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 14:34 Поступило анонимное сообщение о заминировании
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 16:11 Станция возобновит работу после завершения проверки
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.20, 16:20 В пятницу, 10 января, станцию метро «Крещатик», а также переход на станцию метро «Майдан Независимости» в Киеве экстренно закрыли на вход и выход из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба…
Факты Факты  ·  10.01.20, 16:23 Станция «Майдан Незалежности» закрыта на вход и на выход
Главред Главред  ·  10.01.20, 16:40 В пятницу, 10 января, в Киеве станцию метро Майдан Независимости и пересадку на Крещатик закрыли. Майдан и пересадка на Крещатик закрыты на вход и выход, сообщили в Киевском метрополитене. По его...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 17:00 Станция возобновит работу после завершения проверки.
Капитал Капитал  ·  10.01.20, 17:24 Станцию киевского метро «Майдан Незалежности» открыли для пассажиров после проверки сообщения о заминировании. Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.…
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