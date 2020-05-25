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В Киеве существенно возросло число случаев домашнего насилия

В Киеве существенно возросло число случаев домашнего насилия (3 новости)

«В течение 2019 года было зарегистрировано более 6 тыс. аналогичных обращений»

С начала 2020 года в Киеве в полицию поступило более 7 тыс. сообщений относительно домашнего насилия, в то время как за весь 2019 год количество таких обращений превысило 6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды.

"С начала этого года в полицию обратилось 7 285 граждан в отношении домашнего насилия. Из них пострадавших 6 668 женщин и 617 мужчин. В отношении обидчиков вынесено 1 260 запретительных предписаний и составлено 2 353 административные протоколы", - сообщила Хонда.

Однако она отметила, что количество обращений возросло не потому, что стало больше насилия во время карантина, а потому, что эта тема перестала быть "запретной" и люди меньше боятся афишировать ею. 

Она также добавила, что несмотря на опасения, всплеска домашнего насилия на период карантина не произошло. Количество обращений остается такой же, как и до карантина.

По слов...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 15:51 В течение 2019 года было зарегистрировано более 6 тыс. аналогичных обращений
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 17:50 С начала года в Киеве полиция зарегистрировала свыше 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия. Это больше, чем за весь прошлый год.Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.Отмечается,…
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