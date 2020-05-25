В Киеве существенно возросло число случаев домашнего насилия

С начала 2020 года в Киеве в полицию поступило более 7 тыс. сообщений относительно домашнего насилия, в то время как за весь 2019 год количество таких обращений превысило 6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды.

"С начала этого года в полицию обратилось 7 285 граждан в отношении домашнего насилия. Из них пострадавших 6 668 женщин и 617 мужчин. В отношении обидчиков вынесено 1 260 запретительных предписаний и составлено 2 353 административные протоколы", - сообщила Хонда.

Однако она отметила, что количество обращений возросло не потому, что стало больше насилия во время карантина, а потому, что эта тема перестала быть "запретной" и люди меньше боятся афишировать ею.

Она также добавила, что несмотря на опасения, всплеска домашнего насилия на период карантина не произошло. Количество обращений остается такой же, как и до карантина.

По слов...