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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 16:18
· Журналист · Убийство журналиста · Центр Киева
В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки дела Шеремета

В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки дела Шеремета (5 новостей)

«В Киеве проходит митинг под зданием Министерства внутренних дел. Акция организована в поддержку Юлии Кузьменко, обвиняемой в убийстве журналиста Павла…»

Под зданием МВД в центре Киева начался митинг в поддержку подозреваемой в убийстве журналиста и ведущего ради "Вести" Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом 17 декабря с места события сообщает корреспондент "Вести.ua".

Так, около 12:00 к министерству пришли около 30 активистов. Перед участниками акции выступил адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош.

Юрист заявил, что будет требовать, чтобы ему дали доступ ко всем материалам следствия по убийству Шеремета. Люди выслушали позицию адвоката и поддержали его одобрительными возгласами.

Среди присутствующих также замечена депутат VIII созыва, общественный деятель и волонтер Оксана Корчинская.

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Начальник разведки 25 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 2014-2015 г. , позывной "Лис" заявил, что не верит в случившееся и считает, что Юлия не виновна: "Дело сшито белыми нитками, и тот, кто сшил это дело, должен ответить перед законом", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в убийстве журналиста, ведущего радио "Вести" Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием.

Отметим, в четверг, 12 декабря глава МВД Аваков сообщил, что в деле по убийству журналиста фигурируют по меньшей мере пять человек: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко ("Лиса"), музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума"). В четверг задержали трех из подозреваемых - Антоненко, Кузьменко и Дугарь, супругов Грищенко взяли под стражу еще осенью. 

По версии следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста именно Кузьменко, а помогал ей Антоненко. Следствие сообщает, что именно он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, покупал боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время и место убийства. 

Обновлено в 14:02 В Киеве проходит митинг под зданием Министерства внутренних дел. Акция организована в поддержку Юлии Кузьменко, обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки дела Шеремета»
Фото В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки дела Шеремета
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