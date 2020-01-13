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В Киеве умер известный спортивный журналист

В Киеве умер известный спортивный журналист (3 новости)

«73-летнего мужчину одолела тяжелая болезнь»

Михаил Волобуев ушел из жизни на 74-м году жизни

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.01.20, 18:31 Михаил Волобуев боролся с тяжелой болезнью.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.01.20, 20:38 73-летнего мужчину одолела тяжелая болезнь.
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В Киеве умер известный спортивный журналист

В Киеве умер известный спортивный журналист
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