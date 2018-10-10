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В Киеве в час планируют остановиться авто и маршрутки

В Киеве в час планируют остановиться авто и маршрутки (5 новостей)

«В Киеве утром 11 октября пройдет акция, в связи с которой перестанут ездить автомобили и маршрутки. Об этом в среду,…»

В Киеве утром 11 октября пройдет акция, в связи с которой перестанут ездить автомобили и маршрутки.

Об этом сообщила организация АвтоЕвроСила в Facebook.

В частности, возможный транспортный коллапс ожидается с 09:00 до 10:00 в рамках акции "Бойкот цене на топливо". Целью мероприятия является снижение стоимости бензина для населения Украины.

Предполагается, что в флешмобе примут участие водители и перевозчики со всей Украины. Суть акции заключается в том, чтобы остановиться с 09:00 до 10:00 на дороге, тем самым парализовать движение.

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"Инициативу уже поддержали не только владельцы легковых автомобилей, но и водители маршрутных такси и рейсовых автобусов, грузовиков, фур, скорой помощи и полицейские", - рассказал руководитель АвтоЕвроСилы Александр Чернявский.

В то же время в КГГА заверили, что коммунальный транспорт Киева в четверг будет работать без изменений, несмотря на проведение активистами акции с требованием снизить стоимость горючего.

При этом пресс-секретарь заверила, что весь коммунальный транспорт будет ездить по графику, без изменений.

"Весь коммунальный транспорт подчиняется графику, и он корректируется в зависимости от проведения официальных мероприятий, которые были заранее анонсированы. Мы ни в коем случае не поддерживаем подобные акции, мы работаем над тем, чтобы транспорт был качественный, чтобы он ходил стабильно. Весь транспорт, принадлежащий коммунальному предприятию, будет ездить по графику, а на все, что касается частного транспорта, мы не можем влиять", - отметила она.

Ранее Фокус писал, что на украинских АЗС подорожали все виды горючего. Так, литр бензина категории А-95 утром 27 августа стоил в среднем 30, 20 грн. В зависимости от АЗС, цена на это топливо колебалась от 27,90 грн до 32,49 грн.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве в час планируют остановиться авто и маршрутки»
Фото В Киеве в час планируют остановиться авто и маршрутки
Фото "Доезжай-не-доедешь": в Киеве завтра на час остановятся авто и маршрутки
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Голос.UA Голос.UA  ·  10.10.18, 23:18 В Киеве утром 11 октября пройдет акция, в связи с которой перестанут ездить автомобили и маршрутки. Об этом в среду, 10 октября, сообщила организация АвтоЕвроСила в Facebook. В частности, возможный транспортный…
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