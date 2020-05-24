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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 23:53
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В Киеве в ДТП пострадали двое детей

В Киеве в ДТП пострадали двое детей (6 новостей)

«Пострадавших детей госпитализировали»

В Киеве на площади Победы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали по одному ребенку с каждого авто. Их госпитализировали в клинику "Охматдет".

По предварительной информации, "Форд" не пропустил "Инфинити". И после сильного удара вылетел на зеленую зону, сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель "Инфинити" была очень недовольна съемкой места аварии. После ДТП с ее машины были сняты номера.

"Развернули Инфинити с сердитой женщиной: пострадали двое детей. С японца сняли номера. Женщина была категорически против съемки и мешала, также хамила. Спишем на стресс", - говорится в сообщении.

Пострадали 4 пассажиров "Ланоса", двое из них в тяжелом состоянии.

Обновлено в 23:42 Очевидці зазначають, що подушки безпеки не спрацювали

Обновлено в 23:53 В Киеве произошла авария, пострадали по одному ребенку из каждого авто.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве в ДТП пострадали двое детей»
Фото В Киеве в ДТП пострадали двое детей
Фото В результате ДТП в центре Киева пострадали двое детей
Фото В центре Киева в результате ДТП пострадали дети
Фото У Києві внаслідок ДТП постраждали двоє дітей (відео)
Фото В центре Киева произошло ДТП: двое детей пострадали
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  24.05.20, 21:18 По одному ребенку из обоих авто "скорые" отвезли в Охматдит.
Униан Униан  ·  24.05.20, 21:40 Пострадавших детей госпитализировали.
Сегодня Сегодня  ·  24.05.20, 23:23 В воскресенье вечером, 24 мая, в районе площади Победы в Киеве, где появился первый светофор для велосипедистов, произошла авария, в результате которой пострадали двое детей.Об этом сообщает dtp.kiev.ua.По…
Главком Главком  ·  24.05.20, 23:42 Очевидці зазначають, що подушки безпеки не спрацювали
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 23:53 В Киеве произошла авария, пострадали по одному ребенку из каждого авто.
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