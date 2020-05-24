В Киеве в ДТП пострадали двое детей (6 новостей) «Пострадавших детей госпитализировали»

В Киеве на площади Победы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали по одному ребенку с каждого авто. Их госпитализировали в клинику "Охматдет".

По предварительной информации, "Форд" не пропустил "Инфинити". И после сильного удара вылетел на зеленую зону, сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель "Инфинити" была очень недовольна съемкой места аварии. После ДТП с ее машины были сняты номера.

"Развернули Инфинити с сердитой женщиной: пострадали двое детей. С японца сняли номера. Женщина была категорически против съемки и мешала, также хамила. Спишем на стресс", - говорится в сообщении.

Пострадали 4 пассажиров "Ланоса", двое из них в тяжелом состоянии.

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Обновлено в 23:53 В Киеве произошла авария, пострадали по одному ребенку из каждого авто.