В Киеве в условиях плохой погоды произошло более 30 ДТП, один человек погиб

На дорогах Киевщины с ухудшением погодных условий произошло более 30 ДТП, один человек погиб.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевщины произошло более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.
$$vidget 266$$
Полицейские снова призвали не нарушать правила дорожного движения, придерживаться безопасной дистанции на автодорогах и не пользоваться автомобилем без необходимости.
Кроме того, полицейские посоветовали иметь на одежде светоотражающие элементы. По их словам, это уменьшит риск попасть в опасную ситуацию на дороге.
Отметим, из-за ухудшения погоды по некоторым автодорогам Киевской, Житомирской и Одесской областей в среду, 12 декабря, ограничено движение фур.
Так, с 16:00 до 22:00 12 декабря по некоторым автодорогам Киевской и Житомирской областей ограничивается движение в направлении Киева тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.
Ранее Фокус писал, что сегодня, 12 декабря, в Киеве из-за сильного снегопада общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.