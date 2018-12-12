В Киеве в условиях плохой погоды произошло более 30 ДТП, один человек погиб (7 новостей) «С тех пор, как в столице ухудшилась погода, на дорогах Киевской области случилось более 30 ДТП, один человек погиб, один…»

На дорогах Киевщины с ухудшением погодных условий произошло более 30 ДТП, один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

"С ухудшением погодных условий на дорогах Киевщины произошло более 30 ДТП, один человек погиб, один травмирован", - говорится в сообщении.

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Полицейские снова призвали не нарушать правила дорожного движения, придерживаться безопасной дистанции на автодорогах и не пользоваться автомобилем без необходимости.

Кроме того, полицейские посоветовали иметь на одежде светоотражающие элементы. По их словам, это уменьшит риск попасть в опасную ситуацию на дороге.

Отметим, из-за ухудшения погоды по некоторым автодорогам Киевской, Житомирской и Одесской областей в среду, 12 декабря, ограничено движение фур.

Так, с 16:00 до 22:00 12 декабря по некоторым автодорогам Киевской и Житомирской областей ограничивается движение в направлении Киева тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

Ранее Фокус писал, что сегодня, 12 декабря, в Киеве из-за сильного снегопада общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения.