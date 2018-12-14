В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб (8 новостей) «В Киев в Подольском районе автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб мужчина»

Сегодня ночью, 14 декабря, в Киеве произошло смертельное ДТП: внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост. Об этом сообщает Информатор. Так, сообщается, что авария произошла около 3:40. Volvo двигался в сторону проспекта Степана Бандеры и при въезде на мост, по неизвестным причин

Обновлено в 10:45 Сообщение В центре Киева Volvo влетел в бетонный отбойник: водитель погиб на месте появились сначала на ХВИЛЯ.

Обновлено в 10:59 В Киев в Подольском районе автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб мужчина.