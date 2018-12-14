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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 10:59
· Центр Киева · Водитель · Внедорожник
В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб

В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб (8 новостей)

«В Киев в Подольском районе автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб мужчина»

Сегодня ночью, 14 декабря, в Киеве произошло смертельное ДТП: внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост. Об этом сообщает Информатор. Так, сообщается, что авария произошла около 3:40. Volvo двигался в сторону проспекта Степана Бандеры и при въезде на мост, по неизвестным причин

Обновлено в 10:45 Сообщение В центре Киева Volvo влетел в бетонный отбойник: водитель погиб на месте появились сначала на ХВИЛЯ.

Обновлено в 10:59 В Киев в Подольском районе автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб мужчина.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве внедорожник врезался в отбойник, водитель погиб»
Фото Ночью в центре Киева внедорожник влетел в отбойник, водитель погиб
Фото В Киеве Volvo протаранил бетонный отбойник: водитель погиб на месте
Фото В центре Киева внедорожник влетел в отбойник - водитель погиб на месте
Фото Джип врезался в бетонный отбойник: в Киеве произошла смертельная авария
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Канал 112 Канал 112  ·  14.12.18, 08:44 В Киеве на улице Новоконстантиновской внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост, водитель скончался. Об этом передает "Информатор". Авария случилась около 3:40. Volvo двигался в сторону…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  14.12.18, 09:17 Ночью в пятницу, 14 декабря, в Киеве произошло смертельное ДТП: внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост, двигаясь в сторону проспекта Степана Бандеры.
Голос.UA Голос.UA  ·  14.12.18, 09:20 14 декабря на улице Новоконстантиновской в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом. Внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост. Об этом сообщает Информатор. Водитель скончался не…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  14.12.18, 10:14 За рулем находился 45-летний мужчина. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась реанимировать водителя, но тщетно.
Хвиля Хвиля  ·  14.12.18, 10:45 14 декабря на улице Новоконстантиновской произошло ДТП со смертельным исходом. Внедорожник Volvo XC 90 врезался в отбойник при въезде на мост. Водитель скончался не приходя в сознание. Об этом Информатор…
Телеграф Телеграф  ·  14.12.18, 10:59 В Киев в Подольском районе автомобиль врезался в отбойник, в результате чего погиб мужчина.
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