  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Киеве возле озера нашли труп девушки
Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Автомобили · Девушка · Соломенский район · Honda · Автомобиль · Информатор
В Киеве возле озера нашли труп девушки

В Киеве возле озера нашли труп девушки (4 новости)

«В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки, передает FaceNews.ua.В 7:00 поступило сообщение от мужчины,…»

В Соломенском районе столицы на Совских прудах нашли труп полуголой девушки. Об этом сообщает Информатор в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что рядом с телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро. На месте проишесвтия работает следственно-оперативная группа полиции. Личность девушки и подробности инцидента выясняются.

Пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии УНН сообщила, что возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки.

"В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый автомобиль, у которого лежала девушка", - рассказала Мошко.

КПВВ Каланчак не будет пропускать автомобили
КПВВ Каланчак не будет пропускать автомобили

По ее словам, сейчас там работает следственно-оперативная группа Соломенского района полиции.

"Тело осмотрели. По предварительной информации, без признаков насильственной смерти. После проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства", - сказала Мошко.

Также Мошко отметила, что пока событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.

Ранее в Киеве возле жилого дома нашли труп молодого парня. Личность умершего пока не установлена. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли.

В центре Киева нашли труп и живую женщину без пальца

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  19.12.19, 10:57 В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии корреспонденту УНН."В…
Facenews Facenews  ·  19.12.19, 12:00 В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки, передает FaceNews.ua."В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый…
Голос.UA Голос.UA  ·  19.12.19, 13:04 В Соломенском районе Киева возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко. "В 7:00 поступило сообщение от…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Киеве возле озера нашли труп девушки

В Киеве возле озера нашли труп девушки
Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ

Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против…
Рейтинг политических партий в Киеве: опрос

Рейтинг политических партий в Киеве: опрос
От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб ОС. ФОТО

От пули российских оккупантов в Марьинке погиб гражданский, - штаб…
На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб мирный житель
Телеведущий канала &quot;Украина&quot; Алексей Суханов получил украинское гражданство

Телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов получил украинское гражданство
На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный

На Донбассе под обстрелами погиб украинский военный
Аномальная зима: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Аномальная зима: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В украинский прокат выходит фильм &quot;Звездные войны: Скайуокер. Восхождение&quot;

В украинский прокат выходит фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"
Дэнни Гарсия объяснил, почему решил сразиться с украинцем Редкачем

Дэнни Гарсия объяснил, почему решил сразиться с украинцем Редкачем
Против Богдана открыто производство: что произошло

Против Богдана открыто производство: что произошло
На пункте пропуска в ОРДЛО умер пенсионер

На пункте пропуска в ОРДЛО умер пенсионер
Появились живые фото нового смартфона Samsung с гибким экраном

Появились живые фото нового смартфона Samsung с гибким экраном
Сытника официально внесли в список коррупционеров: что это значит

Сытника официально внесли в список коррупционеров: что это значит
Путин оценил возможность проведения следующей встречи в «нормандском формате» в апреле

Путин оценил возможность проведения следующей встречи в «нормандском формате» в…
Рада приняла Избирательный кодекс, в котором учла все предложения Зеленского

Рада приняла Избирательный кодекс, в котором учла все предложения Зеленского
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.