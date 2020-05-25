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В Киеве возобновилась работа метро

В Киеве возобновилась работа метро (22 новости)

«Поезда курсируют согласно графику»

Сегодня, в понедельник 25 мая, свою работу возобновил метрополитен Киева. Накануне открытия в Минздраве напомнили рекомендации и правила пользования метро, ​​как для пассажиров, так и для работников.

Все находящиеся в метро, ​​должны носить маски или респираторы и придерживаться социальной дистанции. Работники метро должны иметь 5-дневный запас масок, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев обещал, что столичное метро возобновит работу с "соблюдением всех норм и регламентов".

Для пассажиров метро будут действовать следующие правила:

- на входе в помещение станций должны обеспечить санитарный контроль пассажиров. В случае выявления визуальных признаков острого респираторного заболевания - должны провести температурный скрининг,- пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты, а именно: в масках или респираторах,- пассажиры должны соблюдать расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга в очередях в кассы, терминалов самообслуживания, на платформах и в вестибюлях.

Также после возобновления работы метрополитена, в связи с продолжением карантина - вагоны и станции подземки будут усиленно дезинфицировать.

Кроме того, на информационных панелях размещены важные данные о необходимости обратиться к врачу при первых симптомах респираторного заболевания, "гигиены кашля", социальной дистанции, масочного режима, важности использования перчаток, мытья рук после поездок и избежания прикосновений к лицу.

Ограничивать количество пассажиров в метро после его открытия не будут. Поскольку в подземке сделать это невозможно. По той же причине не будут проводить температурный скрининг. Что касается обязательного ношения масок и перчаток, то за этим будут следить дежурные по станции.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве возобновилась работа метро»
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