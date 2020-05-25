В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы

В столице утром в понедельник, 25 мая, заработали все линии столичного метрополитена. Об этом сообщает Украинская правда. Отмечается, что в метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию, однако позволяют заходить без перчаток. Станции начали работать согласно обычному графику. Пока Киев был на карантине, столичное метро отказалось от жетонов – их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца. Чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет, или же оплачивать поездку через терминал. Также в Киеве проводили плановые работы: на нескольких станциях устроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери. Также начали обустраивать подземку к условиям карантина: расчертили отметки для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда. Правила защиты для пассажиров: Температуру на входе не будут измерять, но за наличием масок и перчаток будет следить полиц...