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В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы

В Киеве возобновилась работа метро: новые правила работы (2 новости)

«В Днепре региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня будет решать, стоит ли запускать метрополитен в городе»

В столице утром в понедельник, 25 мая, заработали все линии столичного метрополитена. Об этом сообщает Украинская правда. Отмечается, что в метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию, однако позволяют заходить без перчаток. Станции начали работать согласно обычному графику. Пока Киев был на карантине, столичное метро отказалось от жетонов – их больше не будут продавать. Использовать остатки можно в течение месяца. Чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет, или же оплачивать поездку через терминал. Также в Киеве проводили плановые работы: на нескольких станциях устроены тактильные полосы, навигация, а для маломобильных пассажиров поставили звонки и расширят одни двери. Также начали обустраивать подземку к условиям карантина: расчертили отметки для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать поезда. Правила защиты для пассажиров: Температуру на входе не будут измерять, но за наличием масок и перчаток будет следить полиц...

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Униан Униан  ·  25.05.20, 07:35 В Днепре региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня будет решать, стоит ли запускать метрополитен в городе.
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