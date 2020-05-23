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ForUm ForUm · · Обновлено в 13:42
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В Киеве возобновили работу уже 43 рынка: список

В Киеве возобновили работу уже 43 рынка: список (6 новостей)

«Заведения начнут открывать через неделю»

С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов, однако в тех областях, которые перешли во второй этап смягчения карантина.

Об этом на онлайн-брифинге Минздрава сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что во многих нынешних правилах противоэпидемических мероприятий, которые должны быть в детских садах, есть много фантазий.

«Большая просьба читать документы, читать то, что именно рекомендует Минздрав и какие правила мы устанавливаем для работы наших садов», — подчеркнул министр.

Глава Минздрава перечислил следующие правила работы детских садов:

перед началом работы заведения всем работникам должны измерять температуру

детям должны мерить температуру перед входом в заведение

работники и дети, температура которых будет выше 37,2, не допускаются в заведение

родители, которые приводят ребенка в учреждение, должны пользоваться масками

учреждения должны быть оснащены антисептиками, а дети будут пользоваться ими исключительно под наблюдением воспитателя

в детских садах запрещается использование мягких игрушек и ковров с длинным ворсом

запрещается использование уличной обуви внутри детского сада

запрещается проведение массовых мероприятий с участием детей больше чем одной группы и при участии зрителей

вместо твердого мыла должно использоваться жидкое, вместо многоразовых тканевых полотенец — одноразовые бумажные

в детсадах должны регулярно убирать помещения с дезинфицирующими средствами и регулярно проветривать комнаты

рекомендовано временно отстранить от работы лиц из группы риска

Он отметил, что в этих правилах нет такого, чтобы дети постоянно находились в масках.

«Детский сад должен иметь 5-дневный запас всех необходимых средств защиты и дезинфицирующих средств», — добавил Степанов.

Обновлено в 13:42 Для продавцов и покупателей обязательным будет ношение защитных масок.

Обновлено в 13:42 Напомним: С 23 мая в столице планируют открыть зоопарк, где завершили первую очередь реконструкции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина". "С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому", - сообщил Кличко. __ Нагадаємо: З 23 травня в столиці планують відкрити зоопарк, де завершили першу чергу реконструкції. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна". "З завтрашнього дня, з 23 травня, буде готовий зустріти гостей і київський зоопарк. У ньому завершили першу чергу реконструкції. І тепер велика частина території зоопарку виглядає зовсім по-іншому", - повідомив Кличко. Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир: https://goo.gl/jbGs8y #112Украина

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве возобновили работу уже 43 рынка: список»
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Facenews Facenews  ·  23.05.20, 10:16 В Киеве по состоянию на 23 мая возобновили работу уже 43 агропродовольственных рынка.Об этом сообщает пресс-служба КГГА – передает FaceNews.ua“По информации Главного управления Госпотребслужбы в г.Киеве,…
ТСН ТСН  ·  23.05.20, 12:53 Заведения начнут открывать через неделю.
Апостроф Апостроф  ·  23.05.20, 13:33 С 23 мая в Киеве разрешена работа 43 агропродовольственных рынка, которые смогли обеспечить выполнение противоэпидемических требований.
ТСН ТСН  ·  23.05.20, 13:42 Для продавцов и покупателей обязательным будет ношение защитных масок.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  23.05.20, 13:42 Напомним: С 23 мая в столице планируют открыть зоопарк, где завершили первую очередь реконструкции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина".…
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