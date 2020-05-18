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Канал 112 Канал 112 ·
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека. Среди заболевших пять медиков и четверо детей

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 41 человека. Среди заболевших пять медиков и четверо детей (6 новостей)

«Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек, один человек умер, заявил мэр Киева…»

В Киеве число киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 41 человека. Один человек умер. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 41 человека. Среди них – 5 медиков. За минувшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время – 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания Covid-19", - сказал Кличко.

Так, среди тех, что заболели: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и 2 девочки – пяти и пятнадцати лет. А также 11 мужчин от 29 до 65 лет и два мальчика, которым по 9 лет. В больницы столицы были госпитализированы четверо пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнар...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.05.20, 12:12 Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек, один человек умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
УНН УНН  ·  18.05.20, 12:16 "Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 41 человека, среди них 5 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за…
Страна.ua Страна.ua  ·  18.05.20, 12:37 ...
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