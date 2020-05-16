В Киеве задержали мужчину с партией кокаина на 75 тыс. долларов (12 новостей) «Житель столицы намеревался наладить сбыт»

Правоохранители задержали в Киеве мужчину с партией кокаина стоимостью 75 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с Дарницким УП ГУ ЧП в г.. Киеве при оперативном сопровождении ГВ БКОП ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области задокументирован факт незаконного хранения с целью сбыта наркотического средства "кокаин" весом 0,5 кг, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении ведомтсва.

Правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен.

Сообщается, что во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации.

Стоимость изъятого наркотического средства составляет около 75 000 долларов США.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступле...

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