  1. Главная
  2. Новости
  3. В Киеве задержали мужчину с партией кокаина на 75 тыс. долларов
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 00:23
В Киеве задержали мужчину с партией кокаина на 75 тыс. долларов

В Киеве задержали мужчину с партией кокаина на 75 тыс. долларов (12 новостей)

«Житель столицы намеревался наладить сбыт»

Правоохранители задержали в Киеве мужчину с партией кокаина стоимостью 75 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с Дарницким УП ГУ ЧП в г.. Киеве при оперативном сопровождении ГВ БКОП ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области задокументирован факт незаконного хранения с целью сбыта наркотического средства "кокаин" весом 0,5 кг, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении ведомтсва.

Правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен.

Сообщается, что во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации.

Стоимость изъятого наркотического средства составляет около 75 000 долларов США.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступле...

Обновлено в 00:23 Он искал "клиентов" через друзей в криминальных кругах столицы.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве задержали мужчину с партией кокаина на 75 тыс. долларов»
Фото Правоохранители в Киеве задержали киевлянина с партией кокаина на $75 тыс. США
Фото В столице задержан наркоторговец с кокаином на $75 тысяч
Фото В Киеве задержали мужчину с крупной партией кокаина
Фото В Киеве задержали мужчину с кокаином на десятки тысяч долларов: фото
Фото Киевлянин пытался продать кокаин на 30 тысяч долларов
Фото В Киеве поймали наркодиллера с кокаином на 75 тысяч долларов
Фото СБУ задержала киевлянина с кокаином на 30 тысяч долларов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  16.05.20, 20:55 "В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен - кокаин. В субботу,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 21:31 В Киеве правоохранители задержали мужчину с 0,5 кг кокаина стоимостью $75 тыс. США, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.05.20, 21:34 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве местного жителя в попытке продажи полкилограмма кокаина.
Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 21:53 В Киеве задержали мужчину с партией кокаина особо крупного размера стоимостью 75 тысяч долларов США.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 22:05 Правоохранители в Киеве задержали киевлянина с партией кокаина на $75 тыс. США.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.05.20, 22:39 В Киеве задержали мужчину с 0,5 кг кокаина, который правоохранители оценили в 75 тыс. долларов. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева. "В рамках уголовного производства правоохранители…
Апостроф Апостроф  ·  16.05.20, 22:54 В субботу, 16 мая, в Дарницком районе столицы был задержан житель города Киева, в автомобиле которого правоохранители обнаружили полкилограмма кокаина, купленного им для перепродажи.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.05.20, 23:08 Сотрудники Службы безопасности задержали киевлянина, который пытался продать полкило кокаина стоимостью более 30 000 долларов. Киевлянин пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории…
Обозреватель Обозреватель  ·  16.05.20, 23:59 Житель столицы намеревался наладить сбыт
Страна.ua Страна.ua  ·  17.05.20, 00:12 ...
ТСН ТСН  ·  17.05.20, 00:23 Он искал "клиентов" через друзей в криминальных кругах столицы.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.