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УНН УНН · · Обновлено в 12:40
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В Киеве задержан известный "вор в законе" Камо Московский

В Киеве задержан известный "вор в законе" Камо Московский (12 новостей)

«В Киеве полиция задержала вора в законе по кличке Камо Московский»

В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным полиции, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине.

Как указано, 57-летний уроженец Грузии и граждан РФ был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его. При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда "вора в законе" на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - добавили в полиции.

Полиция задержала жителя Харьковской области, который
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Решается вопрос о его принудительном выдвореним с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Обновлено в 12:15 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский"

Обновлено в 12:40 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский".

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве задержан известный "вор в законе" Камо Московский»
Фото В Киеве задержан "вор в законе" из России по кличке "Камо Московский"
Фото В Киеве задержали "вора в законе" из РФ Камо Московского
Фото В Киеве задержали "вора в законе" по кличке "Камо Московский"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  09.01.20, 09:37 С целью избежания уголовной ответственности за свой статус "Камо Московский" приехал в Украину, незаконно пересекая государственную границу
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.01.20, 10:48 В Киеве полиция задержала вора в законе по кличке Камо Московский.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.01.20, 10:51 57-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации по кличке "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории РФ и…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.01.20, 11:23 Вор в законе по кличке Камо Московский задержан в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.В полиции утверждают, что Камо Московский попал в Украину незаконно, чтобы избежать уголовной…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  09.01.20, 11:31 Оперативные службы Национальной полиции задержали в Киеве 57-летнего гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек украинскую границу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. По данным…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  09.01.20, 11:56 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по кличке "Камо Московский". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.  По данным оперативников, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  09.01.20, 11:56 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по кличке "Камо Московский". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.  По данным оперативников, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать…
Гордон Гордон  ·  09.01.20, 11:58 Уроженец Грузии и гражданин РФ по прозвищу Камо Московский прибыл в Украину, опасаясь уголовного преследования на родине. По данным правоохранителей, он хотет установить контроль над преступными группами…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  09.01.20, 12:00 Полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Камо Московский " в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини. По данным оперативников…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.01.20, 12:15 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский"
Facenews Facenews  ·  09.01.20, 12:40 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский". Об этом FaceNews.ua сообщили в пресс-службе Нацполиции.По данным полиции, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать…
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