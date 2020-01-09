В Киеве задержан известный "вор в законе" Камо Московский (12 новостей) «В Киеве полиция задержала вора в законе по кличке Камо Московский»

В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным полиции, "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами в Украине.

Как указано, 57-летний уроженец Грузии и граждан РФ был коронован в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его. При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда "вора в законе" на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства", - добавили в полиции.

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Решается вопрос о его принудительном выдвореним с запретом въезда в Украину сроком на пять лет.

Обновлено в 12:15 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский"

Обновлено в 12:40 В Киеве полиция задержала "вора в законе" по прозвищу "Камо Московский".