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В Киеве законно установленные МАФы будут отмечать голограммой (4 новости) «В Киеве с помощью специальной голограммы планируют обозначать законно установленные МАФы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации»

В Киеве с помощью специальной голограммы будут обозначать законно установленные МАФы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Специальная голограмма размещенная, например, на автокофейне, коляске по продаже напитков или торговой палатке является подтверждением законности установления и торговли", – говорится в сообщении.

По словам разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.

Как отмечается, пилотный проект по размещению голограмм внедряет коммунальное предприятие Городской магазин, подчиненное департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА.

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"На сегодня пилотный проект реализован на территории парка Партизанской славы в Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано четыре голограммы на средства передвижной торговли и четыре – на объекты сезонной торговли", – сообщил директор предприятия Андрей Андрущенко.

Он отметил, что до конца августа голограммами обеспечат все легально установленные точки мелкорозничной торговли в Киеве

Голограммы выдаются на все средства передвижной и объекты сезонной торговли, право на размещение которых получается на открытых торгах; по которым заключены соответствующие договоры по размещению и по которым уплачены соответствующие средства.

В госадминистрации подчеркнули, что все самовольно размещены МАФы подлежат демонтажу.

На прошлой неделе стало известно, что в Киеве более полутора тысяч незаконных киосков с фастфудом.Разрешение на работу в столице имеют только 62 передвижные точки. На них есть специальные голограммы.

Накануне в Киеве демонтировали шесть киосков, где продавали шаурму. У них отсутствовала разрешительная документация.

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