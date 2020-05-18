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В Киеве замедлился рост заболеваемости коронавирусом

В Киеве замедлился рост заболеваемости коронавирусом (3 новости)

«В украинской столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей»

В Киеве интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне. За 20-ю неделю 2020 году зарегистрирован 2 601 больной гриппом и ОРВИ, что на 7,5% меньше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, интенсивность эпидемического процесса ниже базовой линии на 88,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 88,1.

"В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 1 101 (снижение на 6%), взрослых - 1 500 (снижение на 8,6%)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в структуре заболеваемости дети составляют 42,3%, а на предыдущей неделе - 41,6%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 8% - зарегистрировано 449 случаев. За неделю госпитализированы 7 человек, из них 5 - дети.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 12:55   Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 41 человек. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 18:10 В украинской столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.
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