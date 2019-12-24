В Киеве искали взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности". Она была закрыта на время проверки.
В Киеве заминировали станцию метро "Майдан Незалежности"
У Епифания отказались от идеи переносить Рождество
Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери
В "ДНР" отменили комендантский час в Новый год и Рождество
На Донбассе украинский военный получил ранение
В Киеве прошел новогодний парад
Новый Шулявский мост начали асфальтировать. ВИДЕО
Россия перекрыла Керченский пролив для судов: что готовят оккупанты
Топ-10 моментов игрового дня НБА за 23.12.2019 (Видео)
Выплаты на детей: каким категория увеличили соцпомощь
Украина увеличила импорт мандаринов на 10%
Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости
Кабмин принял ряд кадровых решений
Кот «помог» хозяйке нарезать лук и заплакал: Сеть в умилении
В стене школы на Одесчине обнаружили артиллерийский снаряд
Филиппины намерены возродить атомную энергетику
Зеленский подписал изменения в закон о ГБР
Порошенко: відповідальність за катастрофічні наслідки в економіці несе президент, який зараз має максимальну владу в країні
Гончарук рассказал, как новый е-кабинет исключает взяточничество при малом строительстве
Аваков объединил: в Киеве протестуют против фальсификаций по делу Шеремета
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины
Генсек ООН прокомментировал запуск железнодорожного сообщения между анексованим Крымом и РФ
Зеленский утвердил статус УБД для добровольцев
У Путина могут отказаться: Витренко рассказал о рисках соглашения по транзиту (видео)
Герус рассказал, куда пойдут 3 млрд долларов российского "Газпрома"
Герус рассказал, на какие цели потратят долг Газпрома
В Одессу зашел бомбивший "томагавками" Сирию ракетный эсминец США
Спустя 30 месяцев адвокат Чибирдин вышел из СИЗО
Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография
Сорос стоял за назначением послов США в Украине, - Джулиани
Продукты, которые помогают обуздать сильный аппетит
"Меняет партии, как перчатки": Джокер слил переписку с очередной "слугой народа"
Россия построила "Северный поток-2" на 93,5%, – СМИ
В РФ заявили, что готовы предоставить следствию данные о крушении рейса MH17
Вчені виявили причину розвитку особливо небезпечного раку
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве