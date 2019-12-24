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В Киеве заминировали станцию метро "Майдан Незалежности" (4 новости) «Станция закрыта на вход, выход и на пересадку»

В Киеве искали взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности". Она была закрыта на время проверки.