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В Киеве заминировали станцию метро "Майдан Незалежности"

В Киеве заминировали станцию метро "Майдан Незалежности" (4 новости)

«Станция закрыта на вход, выход и на пересадку»

В Киеве искали взрывчатку на станции метро "Майдан Незалежности". Она была закрыта на время проверки.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  24.12.19, 12:50 Происходит проверка.
Факты Факты  ·  24.12.19, 12:54 Станция закрыта на вход, выход и на пересадку
РБК Украина РБК Украина  ·  24.12.19, 12:59 Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.Новость дополняется...
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