  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ
Политика
Газета День Газета День · · Обновлено в 21:10
· Пресс-служба · Церковь
В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ

В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ (5 новостей)

«Архиерейский собор ПЦУ призывает государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во…»

Православная церковь Украины (ПЦУ) опубликовала постановление архиерейского Собора церкви, который состоялся в субботу, 14 декабря, в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, согласно документу, Собор постановил: "Одобрить работу предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания за период с объединительного Собора (15 декабря 2018) и Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ). Заверить полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту киевскому и всея Украины ".

В постановлении также отмечается, что ПЦУ руководствуется собственным уставом, который был принят 15 декабря 2018.

Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах…
Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода и отдых на Мальдивах…

"Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения", - говорится в документе.

Кроме того, ПЦУ призывает почетного патриарха Филарета и его окружение "к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ КП".

ПЦУ также постановила принять решение об изложении и утверждении устава Православной церкви Украины в новой редакции, чем зафиксировать правопреемство, в том числе относительно названий УПЦ КП и УАПЦ.

ПЦУ выразила благодарность всем поместным церквям, которые уже установили с ней полное общение, а также задекларировала желание и готовность вести диалог с другими поместными православными церквами по признанию ее автокефалии.

В то же время ПЦУ поручила предстоятелю от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и, в частности, на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Призываем государство и в дальнейшем выполнять свой долг защищать религиозную общину и все общество от враждебного иностранного влияния, от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины, разрушать ее через навязывание неоимперской идеологии", - отмечается в документе.

Обновлено в 20:20 Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Обновлено в 21:10 Православная церковь Украины опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, который состоялся сегодня в киевском соборе Святой Софии, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ. В постановлении собора ПЦУ указано, что: “Одобрить работу Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания за период с Объединительного Собора (15 декабря 2018 года) и Киевской Митрополии УПЦ (ПЦУ). Засвидетельствовать полную поддержку Предстоятелю, Блаженнейшему

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ»
Фото Архиерейский собор ПЦУ призвал Филарета «к примирению и прекращению самоизоляции»
Фото В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ
Фото ПЦУ обнародовала постановление Архиерейского Собора
Фото ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 17:52 Архиерейский собор ПЦУ призвал главу УПЦ КП Филарета “к примирению и прекращению самоизоляции” в постановлениях собора, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ. В третьем пункте постановления Архиерейского…
Украинская правда Украинская правда  ·  14.12.19, 19:15 Архиерейский собор ПЦУ призывает государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины.
Гордон Гордон  ·  14.12.19, 19:30 Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний рассказал, что на Архиерейском Соборе были утверждены решения, принятые в течение года.В соборе святой Софии в Киеве 14 декабря завершился…
Новый Регион Новый Регион  ·  14.12.19, 21:10 Православная церковь Украины опубликовала постановления Архиерейского собора церкви, который состоялся сегодня в киевском соборе Святой Софии, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ. В постановлении…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Кива о деле Шеремета: Трое из пяти фигурантов являлись внештатными сотрудниками СБУ времен Порошенко

Кива о деле Шеремета: Трое из пяти фигурантов являлись внештатными…
В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ

В Киеве завершился Архиерейский Собор ПЦУ
&quot;Слуга народа&quot; вбухает миллион гривен на корпоратив

"Слуга народа" вбухает миллион гривен на корпоратив
США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы

США выделят 1 миллиард долларов на энергобезопасность Европы
Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов

Кибербезопасность - ключевая составляющая национальной безопасности – секретарь СНБО Данилов
Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет

Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять…
Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний

Русская церковь будет вынуждена признать автокефалию украинской - Епифаний
Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2

Украина призвала США ввести санкции из-за Северного потока 2
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения
В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности

В СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности
Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине

Водолазы-спасатели достали тела двух мужчин из озера на Киевщине
Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019

Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019
Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча

Бавария — Вердер — 6:1. Видео голов и обзор матча
В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество

В Финляндии большинство заробитчан приехали с Украины. Названо количество
Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию

Францию затопило: есть первые жертвы, власти объявили эвакуацию
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.