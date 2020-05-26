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В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко

В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко (5 новостей)

«В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин»

В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин, заявил мэр города Виталий Кличко. «В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре», — сообщил мэр во время онлайн пресс-конференции во вторник. По его словам, за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. «Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания», — сказал Кличко. Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию. «Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах — с соблюдением регламентов и ...

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 12:22 В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин, заявил мэр города Виталий Кличко.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 12:32 В столице сняли карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях.
УНН УНН  ·  26.05.20, 12:53 “В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских…
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 13:17 В Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях Киева сняли карантин.
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