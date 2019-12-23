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В Киевской обл. 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством

В Киевской обл. 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством (7 новостей)

«21-летний полицейский в Киевской области пытался покончить с собой выстрелом в голову»

В Сквире Киевской области лейтенант полиции выстрелил себе в голову в служебном кабинете, утверждают источники УНН в правоохранительных органах.22 декабря в городе Сквира Киевской области 31-летний лейтенант полиции попытался покончить жизнь самоубийством. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило УНН.

Собеседник агентства рассказал, что полицейский, который "находился на суточном дежурстве", около 21.00 зашел в свой служебный кабинет и выстрелил себе в голову из табельного оружия.

"Коллеги, услышав выстрел, мгновенно вызвали "скорую". Лейтенант был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением головы", сказано в сообщении.

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Открыто уголовное производство. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киевской обл. 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством»
Фото В Киевской области полицейский пытался покончить с собой – СМИ
Фото На Киевщине полицейский пытался совершить самоубийство - СМИ
Фото На Киевщине полицейский на дежурстве выстрелил себе в голову
Фото В Киевской обл. 21-летний полицейский пытался покончить жизнь самоубийством
Фото Под Киевом полицейский пытался покончить с собой выстрелив в голову
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.12.19, 11:39 В Сквирском районе полицейский во время службы пытался свести счеты с жизнью. Он выстрелил себе из табельного оружия в голову. 21-летний мужчина находился в своем кабинете на суточном дежурстве. Как рассказали…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 12:05 Полицейский из Сквиры в Киевской области пытался покончить с собой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН в понедельник, 23 декабря. Пострадавшим оказался лейтенант…
АТН АТН  ·  23.12.19, 12:13 На Киевщине полицейский пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета.
Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 12:20 В Киевской области полицейский пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. "21-летний  работники Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 12:27 21-летний полицейский в Киевской области пытался покончить с собой выстрелом в голову.
ForUm ForUm  ·  23.12.19, 13:07 21-летний сотрудник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия.Об этом сообщает пресс-служба полиции…
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