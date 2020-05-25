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В Киевской обл. двух полицейских задержали за изнасилование

В Киевской обл. двух полицейских задержали за изнасилование (21 новость)

«Внутренняя безопасность Нацполиции»

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании, сообщили в пресс-службе полиции.

Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям были причастны сотрудники полиции.

Указанное сообщение сразу начали отрабатывать сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлицкого отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого ОП.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 09:00 Председатель Нацполици Игорь Клименко принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всех сотрудников
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 10:59 Руководство Кагарлыкский отделения полиции отстранили и все подразделение расформировали.
ТСН ТСН  ·  25.05.20, 11:01 Руководство полицейского отдела отстранили.
Факты Факты  ·  25.05.20, 11:05 Двое полицейских задержаны
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 11:07 Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано.Об этом сообщает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  25.05.20, 11:18 Внутренняя безопасность Нацполиции
УНН УНН  ·  25.05.20, 11:20 В Киевской области двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции подозревают в изнасиловании женщины 1994 года рождения, они находятся в изоляторе временного содержания. Глава Нацполиции Игорь Клименко…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  25.05.20, 11:21 Двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции на Киевщине подозревают в изнасиловании 26-летней женщины. Обеих уже задержали сотрудники внутренней безопасности Нацполиции, сообщили в МВД. "Вчера в полицию…
Униан Униан  ·  25.05.20, 11:26 Руководство Нацполиции решило расформировать Кагарлыкский отдел полиции после подозрения в изнасиловании женщины двумя полицейскими.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 11:28 Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины.
Фокус Фокус  ·  25.05.20, 11:29 Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских отдела полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано. Об этом сообщает пресс-служба…
Фокус Фокус  ·  25.05.20, 11:29 Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских отдела полиции Кагарлыка по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано. Об этом сообщает пресс-служба…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 11:38 Сотрудники внутренней безопасность Нацполиции задержали двух правоохранителей Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.Читайте нас в Telegram:…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.05.20, 11:40 Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыцкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании женщины. Полицейских задержали, их подразделение расформировано. Об этом сообщает…
Сегодня Сегодня  ·  25.05.20, 11:41 Внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции. Их подозревают в изнасиловании задержанной женщины, сообщили в главке Национальной полиции.Так, в местную…
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 11:45 Сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сообщается, что руководство отдела…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 11:47 Двух полицейских из города Кагарлык в Киевской области подозревают в изнасиловании 26-летней женщины. Их задержали сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции, сообщила в понедельник, 25 мая,…
UAinfo UAinfo  ·  25.05.20, 11:55 У місті Кагарлик Київської області розслідують зґвалтування жінки 1994 року народження.
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