В Киевской области инфицированных коронавирусом выявили в одном общежитии и трех больницах (4 новости) «Вспышка заболеваемости Covid-19 выявлена в одном общежитии Киевской области и трех больницах, сообщается на странице областной государственной администрации (ОГА) в…»

В общежитии Переяслава Киевской области зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом cегодня на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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"Очередную вспышку болезни зафиксировали в общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек", - отметил Володин.

По его словам, инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. "Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции", - уточнил Володин.

Всем контактным лицам делают необходимые анализы. "По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития", - сказал чиновник.

Что касается эпидокружения в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, то повторные анализы, по словам Володина, показ...