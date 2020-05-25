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В Киевской области инфицированных коронавирусом выявили в одном общежитии и трех больницах

В Киевской области инфицированных коронавирусом выявили в одном общежитии и трех больницах (4 новости)

«Вспышка заболеваемости Covid-19 выявлена в одном общежитии Киевской области и трех больницах, сообщается на странице областной государственной администрации (ОГА) в…»

В общежитии Переяслава Киевской области зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом cегодня на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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"Очередную вспышку болезни зафиксировали в общежитии, а именно в городе Переяславе. Оно расположено на территории студгородка, где сегодня проживает всего 165 человек", - отметил Володин.

По его словам, инфицированного обнаружили случайно после того, как его прооперировали в результате бытовой травмы. "Ему сделали сначала быстрый, а потом ПЦР-тест, которые и показали наличие коронавирусной инфекции", - уточнил Володин.

Всем контактным лицам делают необходимые анализы. "По результатам будет понятно, есть ли необходимость вводить жесткие меры по изоляции этого общежития", - сказал чиновник.

Что касается эпидокружения в общежитии города Украинка, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, то повторные анализы, по словам Володина, показ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 14:47 Эпидемическое состояние в общежитиях Киевской области стабилизируется, поэтому в них постепенно снимают карантин, но новые вспышки COVID-19 зафиксировали в общежитии города Переяслав и в трех больницах.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 15:52 Вспышка заболеваемости Covid-19 выявлена в одном общежитии Киевской области и трех больницах, сообщается на странице областной государственной администрации (ОГА) в соцсети Фейсбук.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.05.20, 19:39 После вспышки COVID-19 в пансионате для престарелых в Киевской области болезнь зафиксировали в общежитии города Переяслав и в трех больницах. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной…
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