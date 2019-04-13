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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:42
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В Киевской области пытались захватили аграрный кооператив

В Киевской области пытались захватили аграрный кооператив (6 новостей)

«"Кошмарить" предприятие пришли порядка 50 человек»

В Киевской области неизвестные в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив и снять с должности председателя Вильшанского сельского совета. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской области. 

Сегодня утром, 13 апреля, около 50-ти мужчин в балаклавах и камуфляжной форме собрались у сельского кооператива "Новоселицкое". При себе они имели документы, похожие на поддельные и пытались захватить предприятие. 

На место происшествия вызвали правоохранителей. Уже по приезду полицейские задержали нападавших и положили их на землю. В машинах мужчин полиция нашла оружие. 

По данному факту правоохранители открыли три уголовных производства по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов" и "Служебный подлог". 

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Правоохранители проводят обыски в соседнем населенном пункте, где временно проживает группа нападавших. 

Обновлено в 15:36 В Киевской области неизвестные в балаклавах совершили попытку захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Вильшанского сельсовета.

Обновлено в 18:42 Правоохранители задержали рейдеров и проводят обыски.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Киевской области пытались захватили аграрный кооператив»
Фото Рейдерский захват: В Киевской области захватили аграрный кооператив
Фото Отголоски 90-х: полиция пресекла захват аграрного кооператива
Фото На Киевщине полсотни молодчиков пытались захватить аграрный кооператив
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УНН УНН  ·  13.04.19, 14:26 В Киевской области неизвестные в балаклавах пытались захватить аграрный кооператив и снять с должности председателя Ольшанского сельского совета. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции Киевской…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.04.19, 14:28 "Кошмарить" предприятие пришли порядка 50 человек.
Телеграф Телеграф  ·  13.04.19, 14:41 В Киевской области неизвестные с автоматами и ружьями пытались захватили аграрный кооператив.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.04.19, 15:36 В Киевской области неизвестные в балаклавах совершили попытку захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Вильшанского сельсовета.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  13.04.19, 18:42 Правоохранители задержали рейдеров и проводят обыски.
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